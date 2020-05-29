Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 мая: режим самоизоляции в регионе продлят до 14 июня

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 мая 2020 года.

Режим самоизоляции в Орловской области будет продлен до середины июня, а точнее до 14 числа включительно. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира в социальных сетях.

Глава региона подчеркнул, что режим повышенной готовности необходимо продлить. А вместе с ним и всеобщую самоизоляцию. В общественных местах - транспорте, магазинах, больницах - все также нужно будет носить защитный маски.

Массовые мероприятия пока что тоже не начнутся, а на работу ряда организаций все также будут наложены ограничения.

При этом с 1 июня часть неработающий сейчас организаций и учреждений вернутся к своей деятельности. Как отметил Андрей Евгеньевич, полный их перечень будет известен уже сегодня, 29 мая.

Напомним, по последним данным в Орловской области 2082 заболевших коронавирусом (за весь период наблюдения). Больше 1000 человек выздоровели.