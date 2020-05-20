В Орловской области число заболевших коронавирусом на 20 мая составило 1549 человек

В Орловской области, по последним данным, число заболевших коронавирусом составило 1549 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 20 мая 2020 года.

Если в последние дни количество заражений было примерно на уровне 50-60 случаев в сутки, то накануне цифра новых инфицированных оказалась почти в 2 раза меньше: оперштаб сообщал о 32 новых заболевших. Это цифра за весь период распространение инфекции. Под неусыпным наблюдение врачей победить болезнь смогли уже более 500 орловцев.

Что касается географии распространения COVID-19 по региону, то "лидеры" по числу зараженных не меняются. Больше всего больных в Орле, далее следует Мценск и Мценский район, на третьем месте Орловский район, а затем Болхов. Менее всего зараженных в Должанском районе.

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