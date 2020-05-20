Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 20 мая

Орловская область вплотную приблизилась к границе в тысячу шестьсот зараженных. По последним данным оперативного штаба региона количество инфицированных составило 1598 человек. «КП» рассказывает в каких городах и районах области больше всего заболевших и сколько подхвативших COVID-19 в каждом из муниципальных образований.

По-прежнему, на первом месте по числу зараженных остается областная столица. За весь период мониторинга в Орле выявлено 649 человек, заболевших коронавирусом. На втором месте остается город Мценск и Мценский район – 241 больной. Далее Орловский район – 150 больных, а затем Болховский – 73 подхвативших инфекцию.

Муниципальные образования, в которых менее пятидесяти зараженных: Урицкий район и Свердловский – по 42 в каждом, Новосильский – 41, Знаменский и Новодеревеньковский – по 39, город Ливны и Ливенский район – 36 больных, Хотынецкий и Покровский – по 31, Верховский – 27, Глазуновский - 24.

Районы, в которых менее двух десятков инфицированных коронавирусом: Шаблыкинский – 18, Малоархангельский – 16, Колпянский – 13, Троснянский – 12, Краснозоренский - 11.

Районы, где выявлено менее десяти зараженных в каждом: Кромской и Дмитровский по 9, Сосковский и Корсаковский – по 8, Должанский – 6.

Информация оперативного штаба

Число выздоровевших приближается к шести сотням человек: на сегодняшний день победили болезнь 576 орловцев.

Пояснят оперативный штаб и ситуации в близлежащих регионах. У соседей Орловщины картина складывается следующим образом. Калужская область – 2750 зараженных, Тульская – 2735, Брянская - 2515 человек, Курская – 2177. Чуть меньше в Липецкой – 1377 инфицированных. При этом за последние сутки из регионов-соседей в Орловской области выявлено менее всего случаев инфицирования.

Информация оперативного штаба

Мы следим за ситуацией.