2020-05-22T11:41:35+03:00
Общество

Распространение коронавируса в Орловской области: география заболевания на 22 мая

Рассказываем, сколько заболевших в каждом из районов области на 22 мая 2020 года, а также как обстоят дела у регионов-соседей
Ольга СУПОНЕВА
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Рассказываем о географии коронавируса в Орловской области на 22 мая 2020 годаРассказываем о географии коронавируса в Орловской области на 22 мая 2020 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловская область на 22 мая 2020 года приблизилась к отметке в одну тысячу семьсот зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба региона на сегодняшний день (за весь период мониторинга) подтверждено 1679 случаев инфицирования орловцев COVID-19. Рассказываем о географии распространения болезни: сколько заразившихся в Орле и районах области?

В областном центре наибольшее число COVID-положительных пациентов: 684 человека. На втором месте по количеству зараженных, по-прежнему, следует Мценск и Мценский район: здесь 245 инфицированных. Далее Орловский район – 152 больных, Болховский – 76.

Районы, в которых менее пятидесяти заболевших за весь период: Новосильский – 48, Свердловский – 45, Урицкий – 44, Новодеревеньковский – 40, Знаменский – 39, Ливны и Ливенский район – 37, Покровский – 31, Хотынецкий – 36, Глазуновский – 29, Верховский – 27, Залегощенский – 23, Шаблыкинский – 21,

Менее двух десятков подхвативших коронавирус в этих районах региона: Малоархангельский – 18, Краснозоренский – 14, Колпнянский – 13, Троснянский – 12, Дмитровский – 11, Корсаковский – 10.

Менее десяти зараженных в следующих районах: Соковский и Кромской – по 9, Должанский – 6.

Данные оперативного штаба Орловской области по борьбе с коронавирусом

Данные оперативного штаба Орловской области по борьбе с коронавирусом

Выздоровело 717 человек.

А как дела обстоят у соседей Орловщины?

Наглядную статистику представил оперштаб региона: Калужская область – 2998 зараженных, Тульская – 2195, Брянская – 2737, Курская -2339, Липецкая – 1509. При этом в Орловской области вот уже в течение нескольких дней регистрируется меньшее число новых заболевших, чем у регионов-соседей.

Данные оперативного штаба Орловской области по борьбе с коронавирусом

Данные оперативного штаба Орловской области по борьбе с коронавирусом

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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