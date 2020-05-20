2020-05-19T21:53:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 20 мая: пожилым работникам предлагают продлить больничные, а ЗАГСЫ начинают работу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 мая 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области более полутора тысяч человек подхватили коронавирусную инфекцию, в регионе продолжаются мероприятия по борьбе с заболеванием. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 мая 2020 года.

Согласно последним данным оперативного штаба за весь период наблюдения инфицировано 1549 орловцев. Больше всего больных в Орле, затем Мценск и Мценский район, следом Орловский район и город Болхов. Выздоровело за весь период более полутысячи человек. Режим самоизоляции и ограничительных мер продолжает действовать, однако регион, хоть и медленно, но все же возвращается к прежней жизни.

С 19 мая территориальные отделы ЗАГС Орловской области возобновили прием посетителей для выдачи повторных документов о госрегистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, смерти, усыновлении, браке и так далее). Прием документов будет временно проходить дважды в неделю – во вторник и четверг с 9 до 13 часов.

Жителей региона старше 65 лет просят оставаться дома. Те, кто продолжает работать на пенсии, могут повторно оформить оплачиваемый больничный с 12 по 29 мая.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов. Работодатель сам должен передать сведения о работнике в Фонд социального страхования, а тот направит данные в медицинскую организацию. Электронный больничный оформят в течение одного дня.

Мы следим за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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