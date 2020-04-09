Бесстрашная Катюша: как орловчанка оставила немецких оккупантов без связи и чудом осталась жива

Орловцы рассказывают истории своих семей в рамках спецпроекта «Комсомольской правды в Орле» - «Военный дневник», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из первых воспоминаниями поделился орловский путешественник Андрей Бубликов.

Посвящается моей бабушке Романовой Екатерине Никитичне (1925-2011)

В годы ВОВ у нас в семье воевали все мужчины. Воевали мужественно и самоотверженно, не все вернулись с фронта, геройски пали, отдав жизнь за Родину. Но была в нашей семье и женщина, тогда еще молоденькая девушка, из детства шагнувшая в войну. Моя бабушка Романова (в девичестве Макарова) Екатерина Никитична.

Катюше Макаровой было пятнадцать, когда она - юная школьница, только что закончившая 8-й класс Тельченской средней школы, узнала о вероломном нападении немцев. Началась Великая Отечественная война. На фронт ушли отец и два старших брата, Иван и Дмитрий.

Стремительно наступающие гитлеровские войска, приближались к деревне Кокуренково (Мценский район), где родилась и жила Катя. Жители понемногу готовились к оккупации, увязывали в тюки и закапывали часть вещей. Потянулись первые беженцы, которых война гнала с родных мест, исхудавшие, с детьми на руках.

В сентябре война докатилась и до Орловщины, в небе стали появляться самолеты со свастикой и слышны звуки орудий, а уже в октябре в деревню вошел первый немецкий танк.

В поисках провианта немцы бесцеремонно обшаривали дворы. Катя с мамой и сестрой Полиной были в хате, когда ввалились немцы и потребовали: «Матка, куры!». Кур спрятали под печь, услышав громкие голоса, они раскудахтались. Один из немцев взял кочергу и начал вытаскивать перепуганных кур, а Катя холодела от страха, ведь именно под печь она спрятала свой комсомольский билет. На первый раз обошлось.

К зиме немцы обосновались в Кокуренково окончательно. Макаровых выгнали из хаты, занятой немцами, в погреб. Начались тяжелые дни оккупации. Жителей и беженцев ежедневно, невзирая на погоду гоняли на каторжные работы. Расчищали дороги, копали окопы и противотанковые рвы, валили деревья для блиндажей. Фашистов ненавидели все, но выдавать себя поступками рисковала лишь Катюша. То рожу за спиной у немца скорчит, то замахнется на конвоира лопатой, в то время, когда он отвернулся. Молодость бесстрашна, да и нрав у Кати был отчаянный.

К лету 1942 года в деревню приехала группа немцев, которая отбирала население в Германию на работу… угнали среднюю сестру Полину. Катя была очень худая, да и юная, ее немцы забраковали.

За неповиновение, лень, отказ от работы, немцы жестоко били, могли и расстрелять. Трудиться заставляли до изнеможения, редкие короткие передышки случались лишь во время авианалетов советских войск. Все, включая немцев, разбегались и прятались.

Ранней весной 1943-го уставшая Катюша умудрилась задремать, и проспала обязательные работы. Авианалет закончился, женщины уже взяли лопаты и тут конвоир хватился отсутствующей. « Во ист кляйн?» (Где маленькая?). Одна из женщин увидела спящую Катю и вытащила ее заспанную. Обошлось в очередной раз.

Летом ситуация на фронте стала меняться. Население оккупированной территории стало догадываться об этом по участившимся налетам нашей авиации, которая к тому же щедро одаривала листовками со сводками с фронтов. Как-то, работая в лесу близ деревни Карандаково, Катюша, копая землю, наткнулась на немецкий телефонный кабель. Сердце бешено застучало, мысли роились (а вдруг увидят и донесут), но она решилась, размахнулась и перерубила его…

Ночью Катю выволокли из погреба, где они жили с мамой, избили и с приказом РАССТРЕЛЯТЬ, швырнули в сарай и заперли. Да, конечно, бабушка рассказывала мне, что она пережила в ту ночь, как мысленно попрощалась с родными, как не спала всю ночь. Именно в эту ночь, совсем юная, исхудавшая, но очень красивая девушка, глядела в лицо смерти. Думала ли она о себе? Нет.

Она не жалела о своем поступке, не испытывала жалости к себе… Лишь воспоминания о маме жгли горячими слезами. Как она будет одна? Семья получила похоронку на старшего брата и дочь угнали немцы. Не увидеть Катюше больше отца, маму, сестер Прасковью и Полину, и воевавшего брата Дмитрия. Но именно мысли о родных, о поруганной родине, не давали жалеть о том, что она сделала.

Летом на Орловщине светает рано. Чуть забрезжил рассвет, как Катя услышала гул самолетов. Прислушавшись, она с радостью поняла, что самолеты эти не немецкие, а наши!!! Началось наступление и советские войска вошли в Кокуренково. Это спасло бабушке жизнь.

Екатерина Никитична, приписав себе год, записалась в ряды Советской Армии. Победу встретила в Кенигсберге. Фото из семейного архива Андрея Бубликова

Не задумываясь семнадцатилетняя девчонка, приписав себе год, записалась в ряды Советской Армии. Да, было жаль маму, но теперь Катя умирать не собиралась! Так она попала в формировавшийся в городе Орле, зенитно-артиллеристский полк, который входил в состав 2-го Белорусского фронта. Сначала она была связистом, а затем была переведена во взвод воздушного наблюдения по опознаванию самолетов противника. Со своим полком Катя прошла всю Белоруссию, Польшу. Под польским городом Лодзь, Катюша получила звание ефрейтора и свой первый знак «Отличник противовоздушной обороны», первая веха на военном пути. Были и ранения и дизентерия, и даже гауптвахта, за неудачную шутку над подругой в карауле.

В 1945 году полк, где служила Катя, перебросили в Кенигсберг, здесь она и встретила победу! Про это бабушка могла рассказывать часами. Как все кричали, целовались и плакали. Как палили в воздух из пистолетов и не могли поверить, что кончилась война и они живы!

После демобилизации Катя вернулась домой в августе сорок пятого и сразу пошла учиться. Она вышла замуж, стала медиком и посвятила свою жизнь службе людям, работая почти до последних дней. Не растеряла чувства юмора и юношеского задора, пела в хоре ветеранов, была членом Совета Ветеранов, воспитала достойных детей и внуков.

В нашей семье дорого все, что связано с нашими дедами и прадедами, защищавшими Родину в годы Великой Отечественной войны, но самая трогательная и самая любимая история про бабушку, хрупкую девочку с огромным сердцем и сильным духом.

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