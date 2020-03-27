2020-03-27T10:29:13+03:00
Общество

Герман Греф обратился с письмом к клиентам банка

Он отметил, что «уже многие десятилетия человечество не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии коронавируса»
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Глава Сбербанка заверил, что Сбербанк и вся его команда остаются надежным банком и партнером, все его сервисы, которые специально созданы или доработаны под этот непростой период времени, бесперебойно работают.

Также он отметил, «что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объеме в стандартном режиме».

В соответствии с полученными ПАО Сбербанк от Министерства Финансов разъяснениями, налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 миллион рублей, начнется не в текущем году, а с 2021 года и налог будет подлежать выплате в 2022 году. Эти решения касаются только процентных доходов, сами вклады налогами, как и раньше не облагаются, кроме того этот налог в размере 13% будет распространяться только на доходы, полученные в 2021 году. Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей. Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет.

Для клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. При этом для их получения не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка.

Всеми сервисами банка, связанными с обслуживанием кредитных продуктов, можно воспользоваться в дистанционных каналах, по ипотечным займам все услуги доступны через сервис «ДомКлик».

Помимо этого, Герман Греф отметил, что во исполнение решений Президента Российской Федерации Владимира Путина Сбербанк приступил к разработке дополнительных мер по поддержке своих клиентов, которые оказались в непростой жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все сервисы Сбербанка доступны онлайн — в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и его веб-версии. Вся информация о том, как ими воспользоваться, собрана на сайте. Клиенты в любой момент могут задать вопросы в чате в Сбербанк Онлайн или обратиться в круглосуточный call-центр банка по номеру 900 или по телефону +7 495 500-55-50 (звонок из-за границы).

Если у клиентов банка есть необходимость посетить офис, то актуальную информацию о режиме работы отделений всегда можно найти на сайте Сбербанка или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», но, как отметил Президент банка, он рекомендует по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе сервисам Сбербанка и его экосистемы.

Компании экосистемы Сбербанка специально запустили акции и новые сервисы, которые помогут поддерживать привычный образ жизни не выходя из дома, особенно в период объявленной Президентом России следующей нерабочей недели (информация — на сайте sberbank.ru).

Герман Греф напомнил, что «банку важно, чтобы все были здоровы». Именно поэтому в сложившейся ситуации с 23 марта мы организовали бесплатную горячую линию по телефону (8 800 707-85-72) или через мобильное приложение DocDoc, на которой можно получить консультацию квалифицированного врача на тему коронавируса.

Президент, Председатель Правления Сбербанка от всего сердца поблагодарил за доверие, которое клиенты оказывают банку, отметив, что «это очень ценно для всей команды Сбербанка и дает силы ни на минуту не прекращать работу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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