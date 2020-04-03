Коронавирус в Орле, новости на 3 апреля: зараженных по-прежнему трое, однако дополнительные места в больницах готовят

В Орловской области продолжается ряд профилактических мероприятий, направленных на борьбу и предотвращение коронавирусной инфекции. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 3 апреля 2020 года.

По информации, которую озвучил губернатор Андрей Клычков, в области остается три подтвержденных случая заражения COVID-19. Заболевшие - это муж и жена, вернувшиеся из Праги, а также мужчина, прилетевший из Бельгии - в стабильном состоянии, лечение проходит усрпешно. 711 человек находятся в самоизолированных условиях дома, 16 в инфекционном отделении больницы им. Боткина, двое в Кромской ЦРБ, один ребенок в НКМЦ им. Круглой. За неделю в Орловской области никто не заразился.

В вечернем прямом эфире накануне губернатор поблагодарил жителей региона за осознанное отношение к проблеме. Он отметил, что жестких мер вводить власти пока что не планируют. Всем нужно лишь проявить участие и провести время дома. Согласно указу президента, пересидеть по домам придется до 30 апреля. В правительстве региона сейчас уточняют, кто останется на вынужденных выходных, а кто сможет выйти на работу.

Что касается мер профилактики, то продолжается дезинфекция улиц, общественных пространств. В Орле, а также районных центрах со специальными средствами обрабатывают проезжую часть, тротуары, остановки. Эта работа будет вестись и далее.

На въезде в Орловскую область со 2 апреля дежурят медики и полицейские. На оборудованных специальных постах (всего их 5) всех въезжающих проверят: нет ли симптомов опасного заболевания.

Контроль приезжающих, а значит потенциальных разносчиков инфекции, продолжается и на другом уровне: тех, кто возвращаются из-за границы проверяют. Накануне четверо человек были госпитализированы с симптомами коронавируса. Анализы проведены, сейчас медики ждут результаты исследования.

Также в больницах готовят дополнительные места для возможных пациентов. Так, в больнице им. Семашко строится дополнительный корпус на 140 коек. Обсерватор готовится на базе оздоровительного лагеря "Ветерок".

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