2020-03-24T15:01:28+03:00
Общество

«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф

«Ростелеком» запускает в Wink уникальный для российских видеосервисов тариф — «Трансформер»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Идеальный пакет собрать просто — клиент может подключить только то, что он реально смотрит, и больше не переплачивать за десятки каналов, которые ему не нужны. В пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов. Менять ингредиенты пакета можно каждый месяц, пока не сложится тот самый лучший коктейль.

«В обычных условиях пользователь подключает пакет, при этом даже не смотрит большинство включенных в него телеканалов, но платит за все. Плюс дополнительно оплачивает просмотр кино и сериалов из видеотеки. В идеальных условиях, которые создает Wink, пользователь подключает только те каналы, которые реально смотрит, причем в пакет уже входит большая коллекция отличных фильмов и сериалов. Wink доступен на любом экране и одновременно каждый член семьи может смотреть что-то свое», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Трансформер» — это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами. По умолчанию в него входят коллекция из 5 000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователь может выбрать пять. Набор пакетов можно менять хоть каждый месяц, при этом цена подписки не изменится. А всего в Wink доступно более 260 телеканалов.

Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы — детские на разные возрастные категории, познавательный, спортивный, музыкальный, для женской и мужской аудиторий, с российским и мировым кино, а также с подпиской на more.tv.

До конца июня в Wink действует акция, в рамках которой подписчикам предоставляется доступ ко всем двенадцати мини-пакетам за базовую цену. Это прекрасная возможность изучить весь контент «Трансформера» и понять, что именно интересно конкретному пользователю и какие пять пакетов оставить в дальнейшем.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Полные условия тарифного плана «Трансформер» и действующих акций доступны на сайте wink.rt.ru.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
Орловцы, подхватившие коронавирус, вернулись из Чехии
На трех улицах Советского района Орла не будет воды 25 марта
В Орле рецидивист попался на магазинной краже
Жителей Орла попросили по возможности не посещать Пенсионный фонд
Безработного орловца поймали на хранении наркотиков
В Орловской области выявили двоих заболевших коронавирусом
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Депутаты горсовета раскритиковали деятельность "Орелтеплосервиса"
Центр защиты прав потребителей разъясняет
Орловцев приглашают стать участниками проекта «Дорога памяти»
Орловцев приглашают на лекцию об имидже и цвете одежды
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Орловские полицейские задержали вора-домушника
Пенсионный фонд предлагает орловцам получать услуги дистанционно
«Созвездие Орла» приглашает школьников на курсы по основам живописи
В микрорайоне «Болховский» в Орле горела трехкомнатная квартира
Орловские школьники из Ливен получили учебники через суд
Под Орлом поездка навеселе закончилась для юного водителя столкновением с деревом
В этом году в Орловской области отремонтируют 103 км автодорог
В администрации Орла отменили совещания
Орловцев приглашают стать участниками акции #МыВместе против коронавируса
В орловскую колонию пытались доставить «запрещенку» на квадрокоптере
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
Орловцам предлагают поучаствовать онлайн в образовательном курсе «Волонтеров Победы»
Орловцы стали реже заражаться инфекционными и паразитарными заболеваниями
273 человека в Орловской области находятся на домашнем карантине