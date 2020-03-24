ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” продолжает работать

По мнению ученых, медиков, одним из самых эффективных методов сдерживания распространения вируса считается социальное дистанцирование. Многие предприятия в России, да и в нашем регионе, приступили к процессу перевода сотрудников на работу из дома.

ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” не стал исключением и 18 марта 2020 перевел офисных сотрудников на удаленный режим работы. Но не все бизнес процессы можно перевести на «удаленку», так как не одно предприятие не может производить продукцию без фактического присутствия сотрудников.

«В настоящее время в нашем регионе ситуация с коронавирусом спокойная. Но мы, как предприятие с высокой степенью социальной ответственности, предприняли все возможные противоэпидемиологические действия: приостановили посещение предприятия посторонними лицами, отменили для сотрудников командировки, перенесли корпоративные мероприятия, приобрели средства индивидуальной защиты и дезинфекции для сотрудников технических служб и производства, перевели офисных сотрудников на работу из дома и ряд других мероприятий» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев. «Но, к сожалению, в сложившейся ситуации мы не можем произвести остановку производственного процесса, так как полной остановкой мы подведем наших клиентов, оставим сотрудников без заработной платы. Поэтому мы, соблюдая меры противоэпидемиологической гигиены, продолжаем работать, готовы принимать заказы от наших клиентов и производить качественную продукцию в срок».

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