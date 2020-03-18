2020-03-18T11:58:54+03:00
Общество

Россельхозбанк в Орле выдал первую «сельскую ипотеку»

В Орловском филиале Россельхозбанка сообщили о первой выдаче ипотечного кредита орловским заёмщикам в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
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Первым участником льготной сельской ипотеки в РСХБ с целью приобретения квартиры в новостройке стала семья Лариных.

«Благодаря Россельхозбанку мы смогли приобрести трехкомнатную квартиру в д. Жилина Орловской области в строящемся доме. Именно низкая процентная ставка помогла принять решение оформить ипотеку. Сейчас живем с родителями, но уже совсем скоро переедем в собственную квартиру», - рассказал Роман Ларин.

«Ипотечный кредит на льготных условиях можно получить по ставке от 2,7% до 3% годовых благодаря новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». При условии личного страхования ставка в Россельхозбанке не превышает 2,7%, разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. На текущий момент порядка 200 семей заинтересованы в получении «сельской ипотеки», сегодня на очереди еще одна выдача», - сообщили в Орловском филиале АО «Россельхозбанк».

При этом уточняется, что воспользоваться льготным кредитом могут граждане РФ в возрасте от 21 года до 75 лет на момент закрытия долговых обязательств, а сумма ипотеки может составить от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей. Возраст до 75 лет допускается при одновременном соблюдении условий: 1) до исполнения Заемщику 65 лет проходит не менее половины срока кредита; 2) до исполнения Созаемщику 65 лет проходит срок возврата кредита.

Ипотека выдается на срок до 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10% от суммы кредита.

Узнать подробную информацию можно во всех офисах Орловского филиала АО «Россельхозбанк», на официальном сайте и по телефону горячей линии 8 800 100-0-100.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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