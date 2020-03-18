Тяп-ляп за 2 месяца: чиновники попали под уголовное дело из-за «бараков» для орловских сирот

Новость под заголовком «бараки для сирот в Троснянском районе» появилась в соцсетях еще в начале марта. Участница одного из пабликов подтвердила свои слова несколькими фотографиями.

- Детям-сиротам дали такие квартиры, как на этих снимках. Это просто ужас! Сам дом построили быстро — за 2 месяца. Но построили тяп-ляп. В доме все отходит, фундамент слабый, - написала женщина.

После этого ситуацией заинтересовались следственные органы и прокуратура. Начались проверки, и вот теперь они переросли в уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Предварительно установлено, что должностные лица администрации Троснянского района с декабря 2017 года по март 2018-го заключили муниципальные контракты на приобретение жилья из личной заинтересованности. Несмотря на то, что дома рассыпались на глазах, они передавали их детям-сиротам.

- В результате незаконных действий должностных лиц администрации были нарушены права и законные интересы сирот, а также допущено нецелесообразное расходование бюджетных средств. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказала корреспонденту «КП-Орел» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России по взаимодействию со СМИ.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура области.

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