Как орловцам получить больничный по карантину не выходя из дома

Отмена массовых мероприятий, дистанционное обучение, получение информации и услуг, самоизоляция подверженных риску людей - в Орловской области активно принимаются меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, введен режим повышенной готовности. И у жителей региона резонно возникает немало вопросов в связи с этим, один из которых - как получить больничный по карантину не выходя из дома? "Комсомолка" задала этот вопрос специалистам. Предлагаем вашему вниманию инструкцию для получения листка нетрудоспособности, если вы или ваши близкие вернулись из-за границы.

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Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, действительно теперь можно не выходя из дома. Соответствующее постановление принято Правительством Российской Федерации и вступило в силу 20 марта. Чтобы получить больничный по карантину, достаточно подать заявление через личный кабинет застрахованного лица lk.fss.ru на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.

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- Орловское региональное отделение Фонда социального страхования обращает внимание на то, что заявление на оформление больничного по карантину можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. При этом посещать медицинскую организацию не потребуется. Временный механизм дал находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный онлайн, а тем, кто посещает медицинские учреждения, – избежать контактов с потенциальными носителями вируса, - рассказал корреспонденту "КП-Орел" руководитель пресс-службы Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Никита Майоров.

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Больничный по карантину будет выдан в электронной форме. При этом он имеет такую же юридическую силу и те же функции, что и бумажный аналог. Один из плюсов - не нужно нести на работу бумажный бланк. ФСС сам запросит у работодателя сведения для расчета и выплаты пособия.

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Отметим, что больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

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