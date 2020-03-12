2020-03-12T16:45:04+03:00
Общество

Смерть в нелегальном интернате: орловские следователи возбудили уголовное дело против чиновников

Сотрудники Департамента социальной защиты могут попасть под статью за незаконные путевки для инвалидов
Наталья Меркулова
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Смерть в нелегальном интернате: орловские следователи возбудили уголовное дело против чиновниковСмерть в нелегальном интернате: орловские следователи возбудили уголовное дело против чиновниковФото: Архив "КП"
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Скандальная история с нелегальным психоневрологическим интернатом в Глазуновском районе, куда незаконно поместили 47 инвалидов, прогремела в СМИ еще в начале этого года. Содержались пациенты в чудовищных условиях.

В интернате даже не было персонала. При этом в нем находились тяжело больные люди, неспособные к самообслуживанию. Попали они туда из государственных специализированных интернатных учреждений. Однако у некоммерческой организации не было лицензии и реальной возможности обеспечивать безопасность психически больных людей.

После смерти нескольких человек за расследование взялись сотрудники прокуратуры и следственных органов. Как выяснилось, 47 путевок на лечение в нелегальном интернате выдали с июля по сентябрь 2019-го года должностные лица Департамента социальной защиты.

- В результате незаконных действий должностных лиц допущены нарушения прав граждан на психиатрическую помощь, социальную защиту и социальное обслуживание. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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