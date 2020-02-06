2020-02-06T10:26:56+03:00
Общество

В Орловской области в нелегальном интернате для инвалидов погибло два человека

В организации не было даже персонала, а пациенты сами себя «лечили»
Наталья Меркулова
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В Орловской области в нелегальном интернате для инвалидов погибло два человекаВ Орловской области в нелегальном интернате для инвалидов погибло два человекаФото: Архив "КП"
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Вчера, 5 февраля, на заседании коллегии Прокуратуры Орловской области стали известны подробности истории с нелегальным психоневрологическим интернатом в Глазуновском районе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в чудовищных условиях содержались 47 человек, из которых 22 недееспособных.

Как рассказал руководитель надзорного ведовства Иван Полуэктов, у некоммерческой организации не было лицензии и реальной возможности обеспечивать безопасность психически больных людей.

В интернате даже нет персонала. При этом там находились тяжело больные люди, инвалиды, неспособные к самообслуживанию. Попали они туда из государственных специализированных интернатных учреждений.

- В результате два человека уже умерли. Прокуратура уже направила в следственное управление материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас необходимо принять меры, чтобы обеспечить безопасности оставшихся в заведении больных людей и вернуть их под государственный патронаж, - пояснил Иван Полуэктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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