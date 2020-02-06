В Орловской области в нелегальном интернате для инвалидов погибло два человека
Вчера, 5 февраля, на заседании коллегии Прокуратуры Орловской области стали известны подробности истории с нелегальным психоневрологическим интернатом в Глазуновском районе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в чудовищных условиях содержались 47 человек, из которых 22 недееспособных.
Как рассказал руководитель надзорного ведовства Иван Полуэктов, у некоммерческой организации не было лицензии и реальной возможности обеспечивать безопасность психически больных людей.
В интернате даже нет персонала. При этом там находились тяжело больные люди, инвалиды, неспособные к самообслуживанию. Попали они туда из государственных специализированных интернатных учреждений.
- В результате два человека уже умерли. Прокуратура уже направила в следственное управление материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас необходимо принять меры, чтобы обеспечить безопасности оставшихся в заведении больных людей и вернуть их под государственный патронаж, - пояснил Иван Полуэктов.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU