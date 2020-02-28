В Орле хулиган-зацепер прокатился на крыше автобуса

Вчера, 27 февраля, в сети появилось очередное видео от молодого человека, который называет себя блогером-экстрималом. На этот раз Валерий шокировал орловцев тем, что забрался на крышу маршрутки и проехался по ночным улицам.

Помогали ему в этом его приятели. Однако с первого раза «оседлать» автобус им не удалось, помешали бдительность водителя и людей, стоявших на остановке. Тогда «зацеперы» повторили попытку.

В ролике отчетливо видно, пока маршрутка высаживает пассажиров, молодые люди забегают назад и помогают товарищу забраться на крышу. Далее съемки продолжились уже в пути.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по этому поводу сотрудники городской полиции уже проводят проверку.

Ранее мы уже общались с Валерием из-за его экстремальных и опасных для окружающих поступков. В начале февраля он катался по городу на крыше легковушки и поджигал себя бензином.

- Это была чистая импровизация. Мы все придумали и сняли всего за два с половиной часа. Страшно мне не было. Я вообще люблю экстрим и собираюсь продолжить снимать видео для своих подписчиков, - прокомментировал тогда «КП» блогер.

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