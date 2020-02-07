В Орле начинающий блогер поджег себя ради хайпа
НЕ ПОВТОРЯТЬ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
7 февраля в сети появилось видео, где 19-летний орловец устроил экстремальную поездку на ватрушке с «огоньком», в прямом смысле этого слова. Обрадовавшись выпавшему в городе снегу, он решил удивить своих подписчиков в Instagram.
Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с начинающим блогером Валерием и узнала, как и, главное, зачем он на такое решился?
По словам парня, он давно хотел проделать подобный трюк и первоначально думал прокатиться на мотоцикле, но пришедшая в Орел зимняя погода подсказала ему идею "поинтереснее". Свою роль в этом сыграли и друзья Валерия, которые взяли его на слабо.
Для создания хайпового видео орловцу понадобились пять машин, одна ватрушка, камера и бензин. Сами съемки проходили на взлетной полосе бывшего аэродрома.
- Это была чистая импровизация. Мы все придумали и сняли всего за два с половиной часа. Страшно мне не было. Я вообще люблю экстрим и собираюсь продолжить снимать видео для своих подписчиков, - рассказал «КП» Валерий.
Хотя, по словам молодого человека, он все контролировал, без ожогов второй степени на руках и спине не обошлось. Да и не все подписчики оценили его «мессендж».
- После появления видео многие хейтеры пожаловались на него, якобы оно неуместно и его забанили, но я его опять выложил, - признается парень.
И действительно, это не первое экстремальное видео Валерия. Ранее он уже выкладывал ролик, где едет по Раздольной на крыше машины, сидя в кресле. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по этому поводу сотрудники городской полиции уже проводят проверку.
ОФИЦИАЛЬНО
В региональном главке МЧС поступок молодого человека тоже не оценили.
- Открытый огонь в любом виде опасен и для того, кто решил испытать судьбу, и для окружающих людей. Никакое внимание со стороны публики – этого не стоит. Подобные поступки опасны для жизни! Никогда такого не повторяйте, - советует Наталья Акулова, глава пресс-службы МЧС России по Орловской области.
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В Орле начинающий блогер поджег себя ради лайков.Видео: Валерий Журавлев instagram.com/_valeriy_alekseevich_01/
ИСТОЧНИК KP.RU
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