Центр защиты прав потребителей разъясняет: ДЕЙСТВИЯ ПАЙЩИКОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КПК

Однако на рынке потребительской кооперации всё чаще встречаются недобросовестные организации, которые, собрав с населения значительные суммы денег, прекращают свою деятельность по тем или иным обстоятельствам.

В том случае, когда КПК не в состоянии исполнить свои обязательства, кооператив в рамках Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве).

В такой ситуации, чтобы вернуть свои сбережения, пайщикам необходимо заявить свои требования в суд, рассматривающий дело о банкротстве, путем подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов. Для этого следует подготовить заявление, по своей структуре аналогичное исковому.

К заявлениям о включении в реестр требований кредиторов обязательно прикладывается ряд документов, обосновывающие требования (договор, приходные кассовые ордера или выписку с расчетного счета, членскую книжку и т.д.).

Кроме этого в самом заявлении нужно указать:

- арбитражный суд, рассматривающий дело, а также номер дела и судью, в производстве которого это дело находится (информацию можно узнать из картотеки арбитражных дел);

- наименование и реквизиты должника (КПК) и кредитора (то есть Ваши);

- заголовок документа – «заявление о включении в реестр требований кредиторов»;

- описание фактических обстоятельств дела: указать дату, место и номер договора, заключенного с кооперативом, размер вашего паевого взноса, процентов и просьбу включить требования в реестр кредиторов.

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