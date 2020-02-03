«Ростелеком» открыл учебную лабораторию в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева

«Ростелеком» разместил в учебном классе стойки с телекоммуникационным оборудованием передачи данных и транспортной сети. Современное оборудование необходимо для подготовки специалистов, соответствующих требованиям рынка.

Для обеспечения стабильного и последовательного процесса обучения цифровой провайдер оснастил новую лабораторию техникой и приборами, которые позволяют понять логическую структуру и взаимосвязь применяемого оборудования в зависимости от задач и топологии построения сетей связи, формирования сигналов и систем передачи данных.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Главная цель учебной лаборатории — дать студентам университета, обучающимся по соответствующим специальностям, возможность приобрести практические инженерные знания и глубже познакомиться с решениями “Ростелекома”. Мы принимаем участие в разработке учебных программ для преподавания в вузе. Постоянный контакт с университетом помогает сообща развивать инженерную науку Орловщины, готовить кадры в области систем связи».

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

«Благодарю “Ростелеком” за неравнодушие к учебному процессу. Практическая составляющая обучения является неотъемлемой частью при подготовке инженерных кадров. В лаборатории использованы передовые наработки телеком-области, установлено современное оборудование. Делясь знаниями и опытом в области информационных и телекоммуникационных технологий, “Ростелеком” расширяет перспективы молодых профессионалов в мире, объединенном коммуникациями».

Стенд, развернутый в учебном классе, рассчитан на проведение лабораторных работ и изучение теоретических и практических знаний в области сетевых технологий, сетей передачи данных. Оборудование позволяет провести обзор основных протоколов распределенных сетей и понять процессы, которые происходят при передаче данных.

Открытие цифровой лаборатории компания рассматривает как важнейшую составляющую своей деятельности по реализации принципов корпоративной социальной ответственности. Цель программы – развитие взаимосвязей с инновационными вузами и предприятиями региона в области телекоммуникаций и совместная подготовка инженерных кадров в Орловской области.

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