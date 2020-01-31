Обязательное медицинское страхование в 2020-ом году: новшества и преференции

На что теперь могут рассчитывать пациенты медицинских организаций Орловщины и как реализуются ключевые нацпроекты в регионе – в информации от ТФОМС Орловской области.

Приоритеты и бюджеты

Борьба с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечнососудистой системы в 2020 году остаётся приоритетным направлением работы всей сферы здравоохранения. Также в начавшемся году увеличится количество случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечнососудистая хирургия» со стентированием коронарных артерий больных с нестабильной стенокардией, с острым и повторным инфарктом миокарда с подъемом и без подъема ST электрокардиограммы почти на 250 случаев. Всего на проведение таких операций предусмотрено 207,3 млн. рублей.

Также как и в 2019-ом, в текущем году за счет средств ОМС предусмотрена оплата дорогостоящего лечения больных вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара БУЗ Орловской области «ГБ им. С. П. Боткина» и больных с хронической почечной недостаточностью препаратами железа и эритропоэтинами в инъекционной форме для профилактики осложнений диализа.

Для проведения процедуры ЭКО заложены расходы для 280 женщин на общую сумму 33,6 млн. рублей. При этом на базе перинатального центра БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой» возможно пройти комплексное лабораторное обследование при определении показаний и подготовке женщин к применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Для трех медицинских организаций области: БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» выделены объемы для оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» - медицинская помощь для лиц старше 65 лет с сопутствующим диагнозом «старческая астения». Данный вид медицинской помощи включен в региональный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Доступность исследований

В 2020 году при обследовании в поликлинике более доступными для пациентов станут: компьютерная томография, МРТ, УЗИ сердечнососудистой системы, эндоскопические и гистологические исследования, цитологические исследования мазка из шейки матки и молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний и заболеваний сердечнососудистой системы. МГ-исследования на территории Орловской области не проводятся, но их оплата будет осуществляться за счет средств ОМС другим субъектам в рамках межтерриториальных расчетов. Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную при наличии медицинских показаний.

Сроки проведения исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание). Сроки проведения компьютерной томографии и МРТ при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения. Диагностические инструментальные и лабораторные исследования в случае подозрения на онкологические заболевания проводятся не позднее, чем через 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом Департамента здравоохранения Орловской области.

В 2020 году значительно увеличены расходы системы ОМС на проведение диспансеризации и профилактических медосмотров определенных категорий граждан более чем на 300 млн. рублей. У граждан появилась возможность пройти их в выходные дни или воспользоваться мобильной формой оказания медицинской помощи.

Лица старше 40 лет подлежат ежегодной диспансеризации, причём в перечень добавлены мероприятия скрининга и методы исследований, направленные на раннее выявление онкозаболеваний с соответствующим набором для определенного пола и возраста. Подробнее об организации проведения диспансеризации на территории Орловской области можно узнать на официальном сайте ТФОМС Орловской области или по телефону горячей линии 8-800-200-77-45.