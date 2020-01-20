ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” запустил новую линию

В ноябре 2019 года в рамках проекта «Реконструкция производственного участка по производству кабелей среднего напряжения», ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” приобрело оборудование для волочения алюминиевой токопроводящей жилы диаметром от 1.76 до 4.4 мм.

«Мы планировали осуществить установку и пусконаладочные работы новой линии до конца первого квартала текущего года. Но благодаря профессионализму и четкому взаимодействию всех структурных подразделений нашего предприятия, данные работы были завершены на два месяца раньше запланированного срока» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Кутенев Сергей Николаевич.

«Ввод в эксплуатацию новой современной линии позволит нам быть более маневренными по срокам производства кабельно-проводниковой продукции с алюминиевой токопроводящей жилой, так как теперь мы не будем зависеть от поставщиков данного вида продукции, а самостоятельно производить необходимое клиентам сечение токопроводящей жилы.»

Кабели среднего напряжения, производимые в рамках данного проекта, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно.

«Запуск новой линии грубого волочения алюминиевой проволоки значительно расширяет наш портфель предложений кабельно-проводниковой продукции. Теперь в сжатые сроки, мы можем производить кабель не только с медной, но и с алюминиевой токопроводящей жилой, что позволяет нам закрывать потребности в кабельной продукции практически любого объекта строительства»- говорит Хромов Сергей Анатольевич, коммерческий директор ООО “КЗ ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”. «Мы открыты для переговоров и готовы предложить различные варианты взаимовыгодного сотрудничества, проектные и электромонтажные работы любой сложности, производство и поставка кабельной продукции и медных электротехнических изделий.»

За дополнительной информацией обращайтесь:

Подольский Александр Владимирович

PR менеджер

ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ""

тел. раб: 8 (495) 248-66-70 доб. 360

E - mail : a.podolskiy@expert-cable.ru

www.expert-cable.ru

Справка о предприятии:

Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” основан 01 апреля 2014 года, располагается на территории Индустриального Парка «Орёл» и занимает более 20 000 кв. м. производственных и складских площадей.

На сегодняшний день это молодое, высокотехнологичное и многофункциональное производственное предприятие полного цикла. Среди основных направлений деятельности нашей компании можно выделить:

Медеплавильное производство

На заводе запущен процесс восходящего непрерывного литья, налажено серийное производство медной катанки диаметром от 8 до 25 мм. Производительность линии до 12 000 тонн в год.

Металлопрокат

Установлена линия длинномерного металлопроката методом непрерывной экструзии Conform 500, что позволяет осуществлять изготовление медных профилей различной формы. Налажен серийный выпуск медных электротехнических шин по ГОСТ 434-78.

Кабельно-проводниковая продукция

КЗ “ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” располагает более 50 современных производственных линий от ведущих мировых производителей, с возможностью ежемесячной переработки до 1 000 тонн меди и 800 тонн алюминия в месяц.

Каждый этап технологии выпуска готовой продукции на предприятии автоматизирован и имеет строгий контроль: от момента подбора сырья до передачи на склад. Собственная развитая измерительная и испытательная база, обеспечивает проведение всех видов испытаний в процессе разработки и производства кабельных изделий.

Вся продукция КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” проходит обязательную и добровольную сертификацию. Качество продукции подтверждено государственными и межгосударственными сертификатами соответствия.

На предприятии внедрена и активно развивается система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

В дополнение ко всему, КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” имеет собственный склад готовой продукции и автопарк, благодаря чему осуществляется оперативная доставка продукции по всей территории России и странам ближнего зарубежья.

Партнерами КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” являются крупные российские предприятия энергетики, нефтегазовой, нефтехимической, строительной отраслей, предприятия сфер обслуживания подвижного железнодорожного состава, метро и социальных объектов.

.

реклама