Выходные в Орле: чем заняться 21 и 22 декабря

По традиции, в преддверии выходных «КП» рассказывает читателям, как провести досуг. Какие события ждут орловцев 21 и 22 декабря?

НАСЛАДИТЕСЬ «ДЖАЗОМ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

В субботу жителей и гостей города приглашают провести вечер в атмосфере джаза и приближающегося праздника. На сцене областной филармонии выступят Илья Щеклеин (фортепиано) и Андрей Блинческий (саксофон), лауреаты Всероссийских и международных конкурсов из Санкт-Петербурга.

В программе «Джаз перед Рождеством» прозвучат рождественские и новогодние мелодии в оригинальных аранжировках, а также авторские композиции и хиты джазовой классики. В роли ведущей концерта выступит лектор-музыковед Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

21 декабря, 18:30

ул. Ленина, 23

ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ НА ДЕВЯТИ ДУБАХ

Уже в эти выходные в Орле стартует новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах-2020». Символом его станет Соловей-Разбойник, но не злой и вредный, а просто озорной шалопай, которому предстоит исправиться и остепениться.

Познакомиться с ним можно будет уже в эту субботу, 21 декабря. В этот день в Орле официально начнется череда новогодних событий. В 15:00 на площадке перед МФЦ на улице Ленина старт им даст парад-кавалькада с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

В 16.00 начнутся «сказки», зажгутся огни на главной городской елке. Действие развернется на площади Ленина. Затем гостей праздника ждет шаер-шоу и открытие резиденции Соловья-Разбойника в городском парке.

В этом году орловцы смогут попробовать блюда на площади Ленина сказочную кухню - дубинбургер и дубовуху (дубовый кофе для взрослых и дубовый сок для детей).

Кроме того, сориентироваться в череде праздничных событий и получить ценные призы помогут «Паспорт путешественника», которые можно будет с 21 по 31 декабря в «домиках» ремесленников на улице Ленина. Каждое участие в новогодних мероприятиях и покупку в торговых павильонах организаторы отметят фирменной печатью проекта.

- За 15 печатей «путешественники» удостоятся возможности бесплатно прокатиться на карусели на площади Ленина. Тех, кто соберут более 30 печатей, приглашают на розыгрыш главных призов, который состоится 12 января, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

КОГДА? ГДЕ?

С 21 декабря, с 15:00

Площадь Ленина - Городской парк

ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА

В самый разгар зимы орловский музей Изобразительных искусств приглашает жителей и гостей областного центра на яркую и таинственную выставку, посвященную Венеции, традиционным праздничным карнавалам и, конечно, их символу – маскам.

В экспозиции представлены 59 инсталляций – картин с видами Италии и закрепленных на них 70 масках. Причем среди них как редкие коллекционные венецианские маски начала ХХ века, так и современные, сделанные руками европейских и отечественных мастеров. В оформлении масок использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись.

- Это не просто аксессуар, закрывающий лицо, а целое произведение искусства. Венецианские маски отличаются большой изысканностью и мастерством исполнения. Тайны их изготовления передавались из поколения в поколение, сохраняя основные традиции и впитывая веяния современности, - рассказали «КП» организаторы.

Кроме этого, гостей выставки «Венецианский карнавал» ждут экскурсии, фото с понравившейся маской и сувенирная лавка с большим разнообразием стилизованных предметов.

КОГДА? ГДЕ?

20 декабря - 9 февраля

ул. Октябрьская, 29

ВСЕ НА КАТОК!

Погода не радует снегом? Не хочется проводить время на улице? Ледовая арена «МегаЛёд» приглашает житель и гостей города на каток.

В субботу здесь пройдет стильная дискотека на льду, розыгрыш подарков и множество призов.

- Вас ждет праздничная атмосфера. Оплатив вход и коньки, в этот день вы получите купон участника розыгрыша. Чем больше купонов, тем выше шансы на успех! Победителей узнаем совсем скоро! – говорят организаторы.

Подробности по телефону 44-01-54

КОГДА? ГДЕ?

21 декабря, 19:00

ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе

РАССКРОЙТЕ ТАЙНУ ТЕАТРАЛЬНОГО ЗАКУЛИСЬЯ

21 декабря академический театр им. Тургенева распахнет свои двери для тех, кто хочет разгадать тайны закулисья.

Экскурсия будет посвящена истории театра. Гостям расскажут и покажут как устроен современный театр и каким он был несколько веков назад, что произошло с ним годы войны и как многое другое.

- Вы побываете на сцене, ощутив себя актерами, увидите закулисную часть и современный интерьер театра с необычного ракурса. В верхнем фойе вам покажут музейную экспозицию, посвященной основателю театра графу Каменскому и о его театре, - рассказывают организаторы.

Продолжительность экскурсии составляет 45 минут. Вход на экскурсию через Малую сцену за 15 минут до начала. При себе нужно иметь сменную обувь или бахилы.

Билеты можно приобрести в кассе театра. Справки по телефону 76-16-39 или 8-960-654-5555

КОГДА? ГДЕ?

21 декабря, 15.00

пл.Ленина, 2

СПОЙТЕ ПОД ГАРНОНЬ

В субботу любителей народной музыки приглашают в культурно-досуговый центр «Металлург» на традиционный праздник "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ НОВОГОДНЯЯ".

В программе концерта выступление известного композитора Евгения Дербенко с учениками, ансамбля «Ливенские гармошки», Лауреат международных конкурсов Максима Строева и многие другие.

Кроме того, на сцену Центра выйдут гости из Москвы - Павел Уханов и Наталья Николаева, солисты группы «Gaрмонь Dрайв».

Подробную информацию о концерте можно уточнить по телефону: 33-10-49.

КОГДА? ГДЕ?

21 декабря, 15.00

Ул. Металлургов, 17

ЗАЖГИТЕ НА «SOLOVEI PARTY»

Приходите в костюмах или элементах костюма и принимайте участие в конкурсе карнавальных нарядов в рамках мероприятия Новогодняя движуха «Solovei Party». Лучшие наряды будут выбирать Дед Мороз и Соловей, победители получат призы от магазина детских товаров.

КОГДА? ГДЕ?

22 декабря, 12.00

площадь Ленина

ОТПРАВЬТЕСЬ НА ПРАЗДНИК ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Желающих провести время с народным размахом и душой в воскресенье приглашают на праздник Зимнего Солнцестояния. Его организаторами традиционно станут участники творческого объединения «Вечерки в Орле».

Развлекать гостей будут любимые всеми персонажи - Коза, Бабка, Дед и Медведь. Не обойдется без песен, хороводов, игр и конкурсов!

КОГДА? ГДЕ?

22 декабря, 13.00

Площадка перед кинотеатром «Победа»

УСТРОЙТЕ ВСТРЕЧУ С ПИРАТАМИ

В воскресенье праздник продолжит зажигательная новогодняя интермедия и спектакль театральной студии Дома творчества № 3 Орла «Пиратский Новый год». Здесь горожан ждет много веселых сюрпризов, смеха и приключений.

КОГДА? ГДЕ?

22 декабря, 15.00

Площадка перед МФЦ

ДЕТСКУЮ АФИШУ на новогодние праздники читайте здесь.

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