Праздничная афиша: куда сходить с ребенком в Орле на Новый год-2020

В Орле активно идет подготовка к Новому году. Накануне любимого всеми праздника, «Комсомолка» по традиции подготовила для малышей и их родителей афишу развлечений.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ НА ДЕВЯТИ ДУБАХ

В этом году маленьких орловцев ждет большая праздничная программа в рамках новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах-2020». Символом его станет Соловей-Разбойник, но не злой и вредный, а просто озорной шалопай, которому предстоит исправиться и остепениться.

Новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах-2020» стартует 21 декабряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Познакомиться с ним можно будет уже в эту субботу, 21 декабря. В этот день в Орле официально начнется череда новогодних событий. В 15:00 на площадке перед МФЦ на улице Ленина старт им даст парад-кавалькада с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

В 16.00 начнутся «сказки», зажгутся огни на главной городской елке. Действие развернется на площади Ленина. Затем гостей праздника ждет шаер-шоу и открытие резиденции Соловья-Разбойника в городском парке.

В этом году орловцы смогут попробовать блюда на площади Ленина сказочную кухню - дубинбургер и дубовуху (дубовый кофе для взрослых и дубовый сок для детей).

Кроме того, сориентироваться в череде праздничных событий и получить ценные призы помогут «Паспорт путешественника», которые можно будет с 21 по 31 декабря в «домиках» ремесленников на улице Ленина. Каждое участие в новогодних мероприятиях и покупку в торговых павильонах организаторы отметят фирменной печатью проекта.

- За 15 печатей «путешественники» удостоятся возможности бесплатно прокатиться на карусели на площади Ленина. Тех, кто соберут более 30 печатей, приглашают на розыгрыш главных призов, который состоится 12 января, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

КОГДА? ГДЕ?

С 21 декабря

Площадь Ленина - Городской парк

ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА

С 23 по 30 декабря областной Центр народного творчества приглашает гостей в Школу волшебства на новогоднюю интермедию «Тайна волшебного посоха».

Почувствовать себя волшебником можно будет в областном центре народного творчества

- Все помнят про магическую школу Хогвартс в Англии, Шармбатон во Франции, но не многие знают, что в России тоже есть своя школа магии. В этом году мы предлагаем отправить ребятишек встречать Новый год в школу волшебства, предоставив им шанс почувствовать себя героями истории про Гарри Поттера и поучиться в школе Чародейства и Волшебства, - поясняют организаторы.

Участником праздника предстоит отправиться на поиски магического артефакта вместе с командой чародеев и волшебников. До начала сказочного представления, в фойе будет организована новогодняя интермедия «У новогодней елки», плавно перетекающая в основное действие на сцену.

Гостей праздника ждут уроки магического искусства, волшебные заклинания, говорящая шляпа, посвящение в волшебники, традиционные хороводы у новогодней елки, игры, конкурсы, и, конечно, встреча с Дедом Морозом.

Стоимость входного билета 200 рублей. Телефон для справок: 77-14-62

КОГДА? ГДЕ?

С 23 по 30 декабря

Переулок Карачевский, 6

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» В ТЕАТРЕ КУКОЛ

Спектакль "Снежная королева" ждет орловцев в кукольном театреФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новогоднее настроение и ощущение приближающегося времени чудес готов подарить орловский кукольный театр. Детей и их родителей ждет волшебный спектакль «Снежная Королева».

Премьера постановки и встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой состоялась в это воскресенье, 15 декабря.

Автор пьесы и режиссер-постановщик Олег Русов специально переработал известную сказку Ганса Христиана Андерсена для постановки в театре кукол. А художник-постановщик Светлана Долгина превратила сценическое пространство в чудесный мир, где добро побеждает зло, а любовь способна растопить лед.

Увидеть новогоднюю интермедию и сказку можно будет 21 и 22 декабря. Также для маленьких зрителей перед Новым годом будет показан спектакль «Корзина с фиалками» (29-31 декабря).

На каникулах праздничные спектакли в театре кукол ждут орловцев уже со 2 января.

КОГДА? ГДЕ?

С 15 декабря

Ул. Советская, 29

«ЗОЛУШКА» В ТЕАТРЕ «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

В преддверии новогодних праздников орловский театр "Свободное пространство" побалует горожан и гостей областной столицы премьерой. На сцене оживет всем знакомая сказка "Золушка" - история о том, что чудеса случаются.

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Маленькие и взрослые театралы познакомятся с Золушкой и принцем, Мачехой и вредными сестрами главной героини. И, конечно, не обойдется без волшебства и героев, наделенных магической силой. В театре всех подробностей не раскрывают: приходите на спектакль и проживите эту чудесную сказку!

Режиссер постановки, а точнее музыкальной сказки-конфитюра - Вера Анненкова.

КОГДА? ГДЕ?

21 декабря - 4 января

премьерный показ 21 числа в 11.00 и 14.00

пл. К. Маркса, 2

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ТЕАТРЕ им. ТУРГЕНЕВА

С 23 декабря по 7 января театр им. Тургенева приглашает юных зрителей и их родителей на интермедию у Новогодней елки и волшебные сказки: "Двенадцать месяцев", "Принцесса на горошине", "Волшебная лампа Аладдина", "Заяц и ВОЛКшебство", "Как Настенька чуть Кикиморой не стала".

Театр Тургенева готовит для ребят сразу несколько праздничных спектаклей

- Чудеса случаются!!! И в этом вы можете убедиться, посетив удивительные новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки! – говорят организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

С 23 декабря

Площадь Ленина, 2

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В ВЯЗКАХ

Конный двор «Вязки» приглашает детей и их родителей на новогодний утренник. В программу входит праздничное катание, встреча с четвероногими актерами, волшебные перевоплощения и многое другое.

"Вязки" приглашают гостей!

Входной билет – 300 рублей. Телефон для справок: +7 (910) 267-87-08.

КОГДА? ГДЕ?

С 27 декабря по 6 января

Орловский район, деревня Вязки

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВО

Для жителей и гостей Орловской области музей-заповедник Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново подготовил большую праздничную новогоднюю программу с квестами, играми и мастер-классами. Не обойдется встреча со знаменитой усадьбой и без чаепития.

Спасское-Лутовиново подготовило для гостей квесты и мастер-классы

Командам-участницам из 8-15 человек предстоит найти волшебную «Каплю жизни», чтобы оживить Снегурочку (квест «В поисках сказочного артефакта») и собрать части рождественской звезды, разбросанные злыми силами (квест «Рождество в дворянской усадьбе»). Кроме того, сотрудники Спасского-Лутовиново научат своих гостей делать рождественские венки, старинные открытки и фирменный сувенир в виде спасской птички.

- Запланируйте поездку в Спасское с детьми! Совместное участие в экскурсионных программах, познавательных квестах и мастер-классах сближает «отцов и детей»! – поясняют сотрудники заповедника.

Творческая программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет и их родителей. Уточнить ее стоимость и записать на участие можно по телефону: 8 (48646) 6-72-14, 8 (930) 777-09-57.

КОГДА? ГДЕ?

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА В ПАРКЕ-ОТЕЛЕ «МЕЧТЕ»

Парк-отель мечта в этом году вновь открывает резиденцию Дедушки мороза и приглашает гостей на новогодний утренник «В гости к Дедушке Морозу».

Резиденция Деда Мороза в парке-отеле "Мечта" распахнет свои двери 20 декабря

Малыши и их родители смогут поучаствовать в сказочной интермедии, развлекательной программе, мастер-классах от Рататуя и сфотографировать в новогодней фотозоне. Каждый гость получит подарок.

Стоимость программы 1100 рублей. Бронирование по телефону: 78-10-30.

Для детей старше 3-х лет.

КОГДА? ГДЕ?

С 20 декабря по 6 января

Парк-отель «Мечта»

НОВЫЙ ГОД В «ГРИННЛАНДИИ»

В 2020 году малышей ждет большая сказочная программа от ТМК «ГРИНН». Среди них «Новогодняя история Эльзы» (бумажное шоу и подарки», «Как фиксики Деда Мороза спасали» (мыльное шоу), пиратский Новый год с Джейми Джонсом и Джеком Воробьем, а также мастер классы по росписи пряников и изготовлению фигур из воздушных шариков.

- "ГРИННЛАНДИЯ" - страна чудес! В январе здесь будет много ярких праздников, интересных открытий и радостных встреч! Не пропустите классные возможности для семейного отдыха в парке развлечений! – приглашают организаторы.

Вход бесплатный.

КОГДА? ГДЕ?

Со 2 по 7 января

Кромское шоссе, 4

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