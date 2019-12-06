Шахматный турнир собрал гостей

В гости к болховчанам прибыли интеллектуалы городов Белева Тульской области, Сосенский Козельского района Калужской области, Корсаковского, Новосильского и Хотынецкого районов Орловской области. Некоторые муниципалитеты выступали двумя дружинами, а хозяева турнира представили пять команд. 12 шахматных коллективов по швейцарской системе в семь туров разыграли главные призы турнира. Судьба почетного трофея решилась в очном противостоянии хотынецкой дружины и 1-ой команды АО "БЗПП". Победила команда Хотынецкого района, второе и третье место – у команд АО "БЗПП".

.

В индивидуальных состязаниях по доскам тоже отличились несколько болховчан: Андрей Бурлаков, Александр Васильев, Александр Снурницын, Роман Проценко и Николай Майоров. Команды-призеры награждены кубками, дипломами, а участники – медалями и денежными вознаграждениями. Свои медали, дипломы и премии получили победители и призеры в личном зачете. На протяжении всего игрового времени в зале царила праздничная атмосфера, в этот день проигравших не было - победила всеобщая спортивная дружба. Торжественная церемония закрытия соревнований прошла в заводском музее истории и спортивной славы.

.

Генеральный директор АО "БЗПП" Вячеслав Поярков: Шахматы – самая популярная интеллектуальная игра, очень актуальная сегодня. Она ориентирует наше подрастающее поколение на активную жизненную позицию, учит бороться за свои интересы, за интересы страны, воспитывая дух патриотизма и стремления добиваться наивысшего результата. Все это есть в характере российского народа. Наше предприятие и я лично выступаем за то, чтобы люди вели активный образ жизни. Ведь спорт-это очень здорово.