Как Орел преобразится к Новому году

В Орле идет активная подготовка к празднованию Нового года и Рождества: город преображается. Уже установлено несколько елей, идет работа по монтажу катка и домиков-павильонов праздничной ярмарки. Как еще украсят улицы областной столицы?

Известно, что 22-метровая ель с площади Ленина в нынешнем году "переедет" на обновленную площадь Содружества, уже смонтировано основание конструкции. В сердце города же появится новое дерево высотой около 15-16 метров. Стоимость новой елки - 1,7 миллиона рублей. Пару ей составит световая конструкция "Дуб", она появится рядом с ярмаркой. Также накануне началась установка новогоднего дерева у Дома быта. Ну а в городском парке, у театра "Свободное пространство", а также у городского центра культуры ели уже установлены.

Еще одна елка появится на бульваре Победы. У нее будет имя - Злата. Пешеходную зону дерево украсит ближе к 10 декабря. Как "КП" уже рассказывала читателям, также в этом году на площади Ленина появится аттракцион-карусель.

- Помимо елей в городе появятся самые разнообразные световые конструкции: «фонтаны», арки, елочки, шары, животные (олень, лось, медведь) и т. д. В прошлом году главная пешеходная улица Ленина готовилась к Новому году силами учреждений дополнительного образования и хозсубъектов. В этот раз к украшению решили отнестись проще: деревья оплетут гирляндами в едином цветовом решении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

По планам, с убранством полностью должны закончить к 15 числу.

Старт празднествам будет дан 21 декабря. В этот день состоится открытие новогоднего проекта "Сказки на Девяти Дубах": в 16.00 на площади Ленина.

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