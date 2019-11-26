Как разработка новых образовательных программ изменила лицо системы среднего профессионального образования

Автор: Марина Жиркова.

А что нового происходит в этих образовательных организациях на современном этапе? Какие изменения на государственном уровне произошли в последний год и как эти изменения повлияют на формирование отношения молодого поколения к профессии?

На эти вопросы постараемся ответить вместе c Еленой Царьковой - заместителем начальника Центра развития профессионального образования Московского политехнического университета.

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«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Действительно, система среднего профессионального образования, к которой относятся колледжи и техникумы России, проходит сегодня этап активных изменений. Если еще несколько лет назад за учреждениями закреплялось обидное и цепкое слово «путяга», то за последние 4 года произошла полная перезагрузка образовательных организаций, готовящих кадры среднего звена.

Реформы охватили все направления деятельности, сделав колледж многофункциональным центром для всего населения территорий регионов. Сегодня именно колледжи готовят тот потенциал экономики, который остается работать в регионе, трудоустраиваясь на местные предприятия и не переезжая в крупные мегаполисы для поступления в университеты. А ведь именно проблема убытия в крупные города отмечается как глобальная с точки зрения геоэкономического развития малых территорий.

«Перезагрузка» колледжей происходит под четким контролем Министерства просвещения Российской Федерации, финансовая и координирующая поддержка которого становится ощутимым фактором в организации деятельности образовательных организаций. На местах региональные органы исполнительной власти получают точные сигналы для сосредоточения усилий по управлению всеми инновациями в образовании.

«НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР»

Для примера можно отметить несколько интересных проектов. Во-первых, это появление абсолютно новых программ в образовательных организациях среднего профессионального образования. Так, модернизация подготовки с 2016 года получила серьезный импульс со стороны рынка труда по переходу колледжей на очень актуальные профессии и специальности с ориентацией на формирование новых знаний и умений для будущего. Сегодня нередко это называют емким термином FutureSkills. И сегодня молодежь вполне реально может освоить программы по таким специальностям, как «Аддитивные технологии», «Технологии производства изделий из полимерных композитов», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Или такие профессии, как «Сварщик полимерных материалов», «Графический дизайнер», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ». Спрос на эти программы у молодежи оправданно высокий, и родительская общественность понимает перспективность подготовки с точки зрения будущего спроса на этих специалистов. Такие профессии вошли в перечень новых, наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50).

Работа по введению новых профессий и специальностей начинается с разработки Федеральных государственных образовательных стандартов - тех основополагающих нормативных документов, без которых деятельность образовательных организаций по реализации образовательных программ сегодня невозможна.

Начиная с 2017 года Минобрнауки, а затем и Минпросвещения России последовательно реализуется политика изменений в федеральных государственных образовательных стандартах СПО, для каждой профессии и специальности устанавливаются новые требования в части реализации образовательных программ. Первыми в этом процессе изменений стали разработанные с учетом требований рынка труда образовательные стандарты ТОП-50.

Уже к концу 2018 года система среднего профессионального образования имела в базе разработок не только сами стандарты, но и около 100 разработанных к ним примерных основных программ. К данной разработке привлечены вновь созданные методические команды по различным отраслевым направлениям подготовки - федеральные учебно-методические объединения.

Сегодня копилка программ пополнится новыми проектами, в число которых входят программы по специальностям: Компьютерные системы и комплексы, Почтовая связь, Технология машиностроения, Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров, Переработка нефти и газа, Технология мяса и мясных продуктов, Землеустройство, Земельно-имущественные отношения, Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, Аэрофотогеодезия, Прикладная геодезия, Автомобиле- и тракторостроение, Обработка водных биоресурсов, Промышленное рыболовство, Физическая культура, Спорт, Дизайн, а также по профессиям: Наладчик аппаратного и программного обеспечения, Наладчик компьютерных сетей, Лаборант по физико-механическим испытаниям, Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, Закройщик, Электромеханик по лифтам.

«КАДРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ»

Не обходит разработка программ и область подготовки кадров по специальностям здравоохранения.

В марте 2019 года в соответствии с перечнем Поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой обозначена необходимость модернизации федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области медицины.

В части подготовки по программам подготовки специалистов среднего звена Министерством здравоохранения совместно с Министерством просвещения Российской Федерации начат процесс внесения изменений в образовательные стандарты по десяти специальностям в области медицинского и фармацевтического образования: 31.02.01. Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 32.02.01 Медико-профилактическое дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.04 Медицинская оптика, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями). Основная причина - отсутствие в результатах освоения образовательных программ современных и востребованных профессиональных компетенций. Правительством отмечена необходимость введения такого обязательного модуля, как «Способность и готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам пожилого и иного возраста..», а также целесообразность включения дисциплины, направленной на изучение современных аспектов конфликтологии, что позволит сформировать у медицинского работника актуальное профессиональное качество и минимизировать сложные конфликтные ситуации. Важным изменением также становится сокращение в медицинских колледжах сроков подготовки по специальностям для быстрого пополнения кадров в области здравоохранения молодыми специалистами.

К проектам образовательных стандартов по медицине и фармацевтике также разработаны примерные основные образовательные программы для деятельности медицинских колледжей. Вступление в силу новых стандартов обучения в области здравоохранения запланировано уже на 2020 год.

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»

Обновление образовательных программ осуществляется при непосредственном участии Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Для перехода образовательных организаций на реализацию образовательной программы с учетом международных требований в Российской Федерации запущен процесс оснащения образовательных организаций, реализующих программы СПО, современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием. Данная процедура предусматривает приобретение организациями СПО материально-технической базы по приоритетным направлениям. Список направлений и перечень оборудования согласован с Союзом Ворлдскиллс.

Во исполнение п. 3 Плана мероприятий Федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» Национального проекта «Образование» Министерством просвещения проведена масштабная работа по обеспечению колледжей материально-техническим оснащением, что предусматривает создание к 2024 году 5000 мастерских. Объем финансового обеспечения из федерального бюджета на эти цели предусматривает выделение субсидий на общую сумму в размере

26 млрд рублей. Все средства распределены по семи направлениям соответственно: «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Строительство», «Информационно-коммуникационные технологии», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера».

И сегодня уже первые 160 колледжей России получили федеральные субсидии, проводя комплексную модернизацию и ремонт своих организаций с целью привлечения молодежи, мотивированной на получение новых знаний и умений. При этом впервые в истории профессионального образования в 2019 году почти 60% абитуриентов вместо поступления в университеты выбрали колледжи и техникумы России, оставаясь потенциалом становления региональной экономики, основной силой развития российских территорий.