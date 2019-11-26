ТФОМС - пациентам: ответы на часто задаваемые вопросы в сфере обязательного медицинского страхования

- Кто имеет право на обязательное медицинское страхование в Российской Федерации?

ТФОМС Орловской области: - Право на ОМС имеют не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, независимо от их статуса (беженцы, постоянно или временно проживающие иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе лица). Срок действия полиса для этой категории застрахованных совпадает со временем их нахождения на территории России.

- Срок действия полиса старого образца еще не истек, нужно ли менять его на новый?

ТФОМС Орловской области: - Согласно Правилам ОМС, утвержденным приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 108н, на территории РФ действуют полисы единого образца, которые могут быть в виде бумажного или электронного документа. Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения срока действия. Полисы ОМС, выданные до вступления в силу Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», то есть до 01.01.2011, являются действующими до замены их на полисы ОМС единого образца. Замена полисов ОМС старого образца, так же как и замена бумажных полисов на электронные, носит исключительно добровольный характер.

- Можно ли пройти процедуру ЭКО по полису ОМС бесплатно?

ТФОМС Орловской области: - Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное оплодотворение) осуществляются за счет средств ОМС.

При этом возможно проведение полного цикла ЭКО с криоконсервацией эмбрионов и размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом их в полость матки, за исключением хранения эмбрионов. Для проведения процедуры ЭКО женщинам в случае постановки диагноза «бесплодие» (в районных поликлиниках, женских консультациях города и т. д.) необходимо обратиться в перинатальный центр НКМЦ им. Круглой и пройти дополнительное обследование за счет средств ОМС. По результатам всех обследований специальная Комиссия на базе Департамента здравоохранения Орловской области составляет акт о возможном проведении ЭКО. На основании заключения Департамента женщине будет предложен список медицинских организаций, осуществляющих проведение ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования.

- Можно ли обращаться в поликлинику с новорожденным, если у него еще нет полиса ОМС?

ТФОМС Орловской области: - Обязательное медицинское страхование детей со дня их рождения (но не позднее истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения) осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные представители. По истечении 30-дневного срока один из родителей или другой законный представитель должен выбрать страховую медицинскую организацию, которая будет осуществлять ОМС ребенка до достижения им совершеннолетия (либо приобретения дееспособности в полном объеме).

- Можно ли отказаться от медицинского вмешательства?

ТФОМС Орловской области: - Согласно статье 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением отдельных установленных законом случаев, например, таких как:

необходимость проведения медицинского вмешательства по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители;

проведение медицинского вмешательства в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами.

Вопросы, касающиеся порядка и качества оказания медицинской помощи, можно задавать страховым компаниям, работающим на территории Орловской области, или по телефону горячей линии ТФОМС

8-800-200-77-45