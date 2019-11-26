2019-11-26T11:10:58+03:00
Общество

«Ростелеком» объявил «Чёрную пятницу» для абонентов в Орловской области

«Ростелеком» предложил орловчанам подключить сервис «Видеонаблюдение» на выгодных условиях в рамках акции «Чёрная пятница»
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С 25 ноября по 8 декабря жители области могут приобрести камеры и подключить услугу с существенной экономией: стоимость камер снижена более чем на 40% и три месяца со дня подключения услугу «Видеонаблюдение» не надо будет оплачивать. После этого периода абоненты – участники акции смогут пользоваться услугой по сниженному на 15% тарифу.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Осень – это время радовать себя и близких выгодными покупками. Поэтому до 8 декабря в «Ростелекоме» глобальная распродажа. Мы приготовили полезные сюрпризы и объявили «Чёрную пятницу». Уверен, это отличная возможность приобрести мобильные телефоны и аксессуары, а также подключить видеонаблюдение на выгодных условиях для себя или сделать необычный и полезный подарок друзьям. Это как раз тот случай, когда можно сэкономить на покупке, но при этом получить качественную и полезную услугу в полном объеме».

Услуга «Видеонаблюдение» позволяет оставаться в курсе событий, происходящих в квартире, доме, гараже и других помещениях даже без физического присутствия хозяина. Записи с камер хранятся на защищённом облаке «Ростелекома» в течение недели. Прямая трансляция с видеокамер доступна из любой точки мира в мобильном приложении и личном кабинете абонента с компьютера, телефона, планшета, ноутбука или телевизора с функцией Smart TV. Необходим только доступ в интернет.

Видеонаблюдение от «Ростелекома не требует прокладки проводов и порчи стен. Камера умеет фиксировать движение в зоне кадра, включение и выключение света, звуки.

Узнать более подробную информацию о том, как подключить «Видеонаблюдение» или приобрести видеокамеру по акции «Чёрная пятница» можно в офисах продаж по адресу Орёл, улица Ленина, дом 43, а также на сайте http://orel.rt.ru/videocontrol_black.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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