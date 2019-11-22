2019-11-22T17:49:05+03:00
Общество

После публикации «Комсомолки» семье инвалидов из Орла подключили отопление

Больше года пенсионерам пришлось обивать пороги чиновников и отапливать жилье газовыми конфорками
Наталья Меркулова
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После публикации «Комсомолки» семье инвалидов из Орла подключили отоплениеПосле публикации «Комсомолки» семье инвалидов из Орла подключили отоплениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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История семьи Козиных, Анатолия и Елены, полна драматизма, но редкостью, к сожалению, не является. Больше года пенсионеры-инвалиды были вынуждены безрезультатно обивать пороги чиновников и газовиков, ведь 13 марта их маленькая муниципальная квартира осталась без отопления, и с наступлением холодов пришлось обогреваться газовой плитой.

В отчаянии, устав от бюрократического произвола, семья обратилась в редакцию «Комсомолки». Ранее мы уже рассказывали, как замена печного отопления на газовый котел, которую затеял муниципалитет, привела к тому, что пенсионеров обвинили в самовольном подсоединении оборудования и полному отключению отопления в их жилище.

Вместе с Козиными мы несколько недель пытались добиться конкретного ответа: «Когда в квартире на Салтыкова-Щедрина,14 появится тепло?». Одной из первых дат стало 13 ноября.

- В течение одного-двух дней пройдет согласование документов, проверка оборудования Ростехнадзором и газовой службой. После этого отопительная система будет подключена. Крайний срок появления в квартире тепла – 13 ноября, - уверял нас во время личного приема Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Однако ни 13 ноября, ни на следующий день тепло в муниципальную квартиру Козиных, так и не пришло. После этого, корреспондентам «КП» пришлось заглянуть в гости в «Газпром газораспределение Орел», а заодно и познакомиться с подрядчиком, который устанавливал новое газовое оборудование.

Как нам удалось выяснить, основной причиной, по которой газовики отказывались подключать отопление, стало отсутствие вентиляции, которую неправильно обозначили на этапе проектировки. К сожалению, для того, чтобы понять это потребовался почти год.

После подключения к делу журналистов «КП», Управление коммунальным хозяйством ускорило работу. Новая вентиляция появилась в доме Козиных всего за полдня, а документы согласовали за сутки. Сегодня, 22 ноября, в доме пожилой четы инвалидов Козиных наконец-то пришло тепло.

- Сегодня у нас настоящий праздник! Даже не верится, что весь этот кошмар закончился. Специалисты горгаза и УКХ пришли, проверили новую вентиляцию, наконец-то запустили отопительную систему и опломбировали счетчик. Огромное вам спасибо! – поделился своей радостью с редакцией «Комсомолки» Анатолий Козин.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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