Довели до слез: в Орле семья инвалидов, оставшихся без отопления, отчаялась найти помощь

История семьи Козиных, Анатолия и Елены, полна драматизма. Уже больше года пенсионеры-инвалиды вынуждены обивать пороги чиновников и газовиков, ждать в бесконечных очередях и получает отписки из-за ошибки при подключении в их квартире нового газового оборудования. С 13 марта семья осталась без отопления и вынуждена обогреваться газовой плитой. Тем временем наступают холода и скоро в Орел придут минусовые температуры.

В отчаянии, устав от бюрократического произвола, семья обратилась в редакцию «Комсомолки».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Как выяснили корреспонденты «КП», в доме №14а на улице Салтыкова-Щедрина, где живет семья Козиных, в 2017 году стартовал капитальный ремонт, а вместе с ним и проблемы. Сначала жильцы обрадовались, что их вековой дом наконец-то приведут в порядок, но затем началась бюрократическая чехарда, затянувшиеся на несколько лет.

Супруги Козины - инвалиды 3 группы по слуху. С 13 марта 2019 года они вынуждены жить в холодеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дело в том, что в старинном доме нет централизованного отопления, вместо него - печное. Во время капремонта выяснилось, что газовая печь в таком состоянии, что может привести к пожару. Копоть шла прямо в квартиры. Тогда и пришло решение установить в доме поквартирное отопление от газового котла.

Козины живут в муниципальной квартире и не являются собственниками жилья, поэтому работы взяла на себя городская администрация и непосредственно МКУ «УКХ города Орла».

ЛЮДИ ПОДОЖДУТ…

22 июня 2018 года «УКХ города Орла» получило у АО «Газпром газораспределение Орел» техническое задание, после чего началась подготовка проекта монтажа газового котла. Этим поручили заняться «Аркстройпроект», затем по готовому проекту к работе приступил подрядчик ЗАО «Теплоавтоматика».

Многоэтапная система установки нового газового оборудования в муниципальной квартире полностью исключила из этой схемы жильцов.

- Нам сказали ни во что не вмешивать, мол «сами все решим, главное не мешайте». Мы написали расписку, в которой обязывались не препятствовать запланированным работам в муниципальном жилье и рабочие приступили к демонтажу старой печи, - рассказал «КП» Анатолий Козин.

Без отопления даже домашние питомцы Козиных страдаютФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Работы начались в октябре прошлого года. Выполнили их быстро, правда во время демонтажа печи подрядчик без участия представителей газовиков срезал трубу, на которой стояла пломба. Как выяснилось позже, это - серьезное нарушение.

- Я лично предупреждал, что мы еще в апреле попросили специалистов «Газпром газораспределение Орел», чтобы они отключили на лето газовую печь, а потом сразу начался ремонт. И УКХ, и подрядчик были в курсе. Нам опять сказали ни во что не лезть и этот вопрос они решат самостоятельно. В итоге виноватыми оказались мы, - продолжает делиться семейной бедой Анатолий Козин.

После установки газового котла и счетчика на него нужно было поставить новую пломбу. Супругов уверили, что это займет несколько дней. Однако пришли контролеры из газовой службы только через несколько недель и не с новой пломбой, а с претензией на незаконный срыв старой и самовольное подключение газового котла. Вскоре газовики подали на Козиных в суд, а 13 марта и вовсе отрезали отопление.

Как такое возможно? Мы попытались найти ответ на этот вопрос. Козины исправно платили по счетам и проблем с долгами за отопление у них никогда не было до тех пор, пока не началась замена газового оборудования. Кто же виноват? УКХ города Орла, АО «Газпром газораспределение», проектировщик или подрядчик?

С 13 марта проблема с отрезанным отоплением не устранена. Козины обращались в прокуратуру, администрацию города, профильные организации.

«В настоящее время проходит процедура постановки на учет газового оборудования в «Газпром газораспределение». После этого будет проведена процедура опломбировки», - такая формулировка кочует из одной отписки в другую.

Чиновники ищут виноватых, руководство «Газпром газораспределение» ссылается на неправильную документацию и технические недоработки, а Козины – каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью, отапливая ледяную квартиру газовой плитой.

ДЕЛО ТРЕХ ДНЕЙ

11 ноября мы отправились на прием к начальнику управления городского хозяйства и транспорта администрации города Евгению Гришину. Руководитель заверил нас, что ситуацию он держит на личном контроле.

Евгений Гришин: "Ситуацию держу на личном контроле"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Сегодня прошла встреча подрядчика и представителей «Газпром газораспределение». В течение одного-двух дней пройдет согласование документов, проверка оборудования Ростехнадзором и газовой службой. После этого отопительная система будет подключена. Крайний срок появления в квартире тепла – 13 ноября, - уверил нас Евгений Гришин.

Однако тепло в квартире так и не появилось. Газовики вновь забраковали документацию, ссылаясь на отсутствие вентиляции в квартире. В итоге на календаре 20 ноября, синоптики говорят о надвигающихся на регион морозах, у Козиных все еще нет отопления.

НЕ СТОЙТЕ ПОД ДВЕРЬЮ! НАМ НЕКОГДА!

Два дня корреспонденты «КП» вместе с представителями УКХ Орла, подрядчиком и пенсионером-инвалидом простояли перед закрытыми дверьми. Мы пытались выяснить, в чем причина отказа установки нового газового оборудования на учет у руководства «Газпром газораспределение Орел».

В "Газпром газораспределение" журналистам оказались не рады. Решаем вопросы в коридореФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако или главного инженера на места не было, или директор занят. Сотрудники в приемной монотонно стучат по клавиатуре, а мы стоим и ждем под дверью. Периодически она открывается, закрывается, кто-то заходит и выходит. Но нас словно не замечают. Отношение к посетителям, мягко говоря, не дружелюбное.

Сегодня мы вновь оказались перед закрытой дверью. В «Газпром газораспределение Орел» в очередной раз нашли нарушения в документации и отказались подключать отопление. С журналистами и жильцами руководство организации общаться отказалось.

- Не стойте под дверью! Вас пригласят, когда будет нужно, - сказал нам Александр Степанов, главный инженер.

Вот только нас не пригласили, захлопнув перед носом дверь, а затем с равнодушным видом и вовсе пояснили: «Нам некогда, мы уезжаем».

О том, что проблема найдена в проекте монтажа котла, мы вновь узнали из уст представителя УКХ. Как оказалось, проектировщик напортачил с вентиляцией. В итоге она не была установлена. Почему это обнаружилось только спустя год? Вопрос остается открытым.

НОВЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Из коридора в «Газпром газораспределение Орел» мы отправились в квартиру Козиных. Сегодня мы услышали новое обещание – установить вентиляцию. После этого газовики пообещали подключить отопление.

Как скоро это произойдет пока не известно. Тем временем к выходным обещают температуру минус 8 градусов. Козины в панике.

- Как за целый год нельзя было понять, что не сделали вентиляцию? Зачем нас обвиняли в самовольном подключении котла и через суд добивались оплаты штрафов? Что нам теперь делать? – с трудом сдерживая обиду и слезы, говорят жильцы злополучной муниципальной квартиры.

Редакция «КП» продолжает следить за ситуацией.