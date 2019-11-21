2019-11-21T17:06:45+03:00
Общество

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗЪЯСНЯЕТ: очередность удовлетворения требований кредиторов при банкротстве застройщика

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Конкурсное производство представляет собой завершающую процедуру конкурсных отношений, целью которой являются формирование и реализация конкурсной массы (имущества должника) с последующим как можно более полным удовлетворением требований кредиторов в соответствии с принципами очередности, соразмерности и пропорциональности.

Очерёдность удовлетворения требований кредиторов установлена статьей 201.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой:

в 1 очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

во 2 очередь - расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору;

в 3 очередь производятся расчеты в следующем порядке:

в 1 очередь - по денежным требованиям граждан - участников строительства;

во 2 очередь - по требованиям Фонда защиты участников строительства, которые перешли к нему в результате осуществления выплаты возмещения гражданам;

в 3 очередь - по денежным требованиям граждан о возмещении убытков;

в 4 очередь производятся расчеты с другими кредиторами (например, по требованиям о неустойке).

До 30 ноября 2019 года МОО «Центр защиты прав потребителей» БЕСПЛАТНО оказывает юридическую помощь ДОЛЬЩИКАМ с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в том числе, осуществляет подготовку для граждан заявлений в Арбитражный суд Орловской области о вступлении в Реестр требований кредиторов.

Телефон Центра: 633-499. Адрес: г. Орел, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 34, каб. 232.

ИСТОЧНИК KP.RU

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