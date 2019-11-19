2019-11-19T16:06:04+03:00
Общество

Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»

«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику.

Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте igra.rt.ru, получить снежки за бонусы, и как можно чаще бросать снежки в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны заветные призы.

Чем больше точных попаданий — тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 000 рублей на любые покупки в М.Видео и номиналом 30 000 рублей на грандиозный шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.

Всего «Ростелеком» приготовил более 400 000 ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса «Ростелеком Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.

Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта в игре.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Целься в приз» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте rt.ru в разделе «Программа Бонус».

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
В Орле 20 ноября будет работать детский телефон доверия
23 и 30 ноября в центре Орла запретят стоянку автомобилей
Освещение на набережной Дубровинского в Орле восстановят
В Орле в объезд моста Дружбы пустят новую маршрутку
Проект капремонта Красного моста в Орле получил одобрение экспертов
Орловца, подсадившего несовершеннолетнего знакомого на наркотики, отправили за решетку
Полпред Президента России Игорь Щеголев приехал в Орел
Орел получил паспорт готовности к отопительному сезону
В Орле жители улицы Лужковской встревожены потоком машин после закрытия моста «Дружбы»
Где в Орле не будет света, отопления и горячей воды 19 ноября
Электронные табло в Орле пообещали отремонтировать до 25 ноября
Митрополит Антоний отпраздновал 80-летний юбилей
В Орле подрядчику по ремонту улицы 60 лет Октября грозит расторжение контракта
В Орле суд дал три года условно директору управляющей компании
В орловском поселке Шаблыкино сгорел жилой дом
Орловцев приглашают на встречу с театральным закулисьем
Волонтеры из Орла стали участниками форума «Вектор спасения»
В орловской глубинке закрытие школы отложили из-за плохой дороги