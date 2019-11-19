ООО «Продмит»: птицеводство на орловщине в надежных руках

Ливенский край издавна славился многовековыми традициями по разведению домашней птицы. Еще в XIX веке здесь вывели уникальную породу кур - ливенская ситцевая. Ее яйценоскость и мясную продуктивность отмечали не только отечественные селекционеры, но и европейцы. Яйца ливенских кур поставлялись в разные уголки России и даже за рубеж, в Англию.

Более 80 лет на территории района, в поселке Набережный, работал один из передовых птицеводческих совхозов. Его продукция хорошо известна многим поколениям орловцев, удостаивалась она наград и на всероссийских выставках. Но время шло, наступили времена перестройки, затем лихие 90-е, и Ливенский птицесовхоз прекратил существование. Несколько раз на его базе пробовали наладить производство, но все безрезультатно.

И вот, год назад в регион пришла московская фирма ООО «ПродМит». Она взяла ситуацию в свои руки и подарила хозяйству новую жизнь. О том, какие изменения за этот период успели произойти и что ждет ливенское птицеводство в будущем, нам рассказал директор орловского филиала предприятия Александр Борисович Михолап.

Александр Борисович Михолап: "Современные птичники – это не только корпус с подстилкой, где сидит птица. Это сложный технологический процесс"

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

- Когда мы выкупили птицефабрику, здесь фактически все было разорено, ее территория утопала в бурьяне. Представьте себе, полгода на предприятии никто ничего не косил, работа полностью стояла. В большинстве цехов был сильный недокомплект оборудования, - говорит руководитель.

Оставшись без хозяина, бывший птицесовхоз пришел в упадок. Единственное, что сохранилось нетронутым, - это мощный бельгийский инкубатор Petersime.

ООО «ПродМит» пришлось все начинать заново: нанимать работников, приводить в порядок территорию, реконструировать птичники, закупать строительные материалы и многочисленные комплектующие. Затем начался запуск производственных мощностей.

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ!

Сейчас в состав ливенской птицефабрики входят 22 птичника, из которых 13 абсолютно новые. На данный момент на инкубации постоянно находится 400 тысяч яиц с 87% появлением цыплят, но плановая мощность инкубатора позволяет в будущем существенно увеличить эти показатели.

Работа птицеводческого хозяйства представляет собой сложный многоэтапный цикл, стоит произойти сбою на каком-либо этапе - и все предприятие может остановиться. Поэтому, как говорит Александр Борисович, времени на раскачку нет: ООО «ПродМит» начало с хороших темпов, и теперь впереди только их наращивание.(фото 2)

В планах предприятия построить еще 10 птичников, которые позволят увеличить количество выпускаемого высококачественного и экологически чистого куриного мяса. К слову, сейчас на ливенской птицефабрике постоянное поголовье - 500 тысяч кур. Как только цикл выращивания завершается, птичники пополняет новая партия цыплят.

Продукцию ливенской птицефабрики ООО «ПродМит» уже можно увидеть и оценить на прилавках не только Ливенских, но и орловских магазинов, также поставки осуществляются в столицу.

ЗАЛОГ КАЧЕСТВА

Предприятие выращивает цыплят-бройлеров породы Ross 308, считающейся одной из самых популярных и скороспелых. Для их мяса характерна особая нежность, мягкость, а главное, диетичность и отменные вкусовые качества. К двум месяцам птица уже достигает веса 3 кг без каких-либо стимулирующих добавок.

Особенностью же выращивания кур на птицефабрике является постоянный технологический контроль от стадии яйца до взрослой птицы.

- Современные птичники - это не только корпус с подстилкой, где сидит птица. Это сложная линия кормления и поения, системы освещения, регулирования влажности и так далее. Благодаря нашим высококвалифицированным специалистам и современным технологиям на производстве создаются оптимальные условия для выращивания здоровых бройлерных кур, - поясняет Александр Борисович Михолап.

На ливенской птицефабрике ООО «ПродМит» залы для содержания птицы после очередного забоя проходят полную санитарную обработку, дезинфекцию, обновление подстилки и период «отдыха». Только после этого в них запускают маленьких цыплят. Так предприятие обеспечивает полный ветеринарный контроль. Кроме того, работники птичников сами проходят полную дезинфекцию, прежде чем зай-ти в помещение с бройлерами любого возраста.

По мнению директора Орловского филиала ООО «ПродМит», огромное значение для здоровья птицы и, как следствие, для качества и безопасности готовой мясной продукции имеет кормовая база. Особенность выращивания бройлеров заключается в том, что они быстро набирают вес, для этого нужен полностью сбалансированный рацион, причем для каждого периода взросления особенный.

Для кормления на ливенской птицефабрике используется только продукция проверенных отечественных предприятий. 61 день требуется на полный цикл от закладки яиц в инкубатор до получения полноценной здоровой птицы, готовой порадовать любую хозяюшку и ценителей вкусной нежной курочки, ведь из нее готовят множество блюд. Ее можно варить, запекать, жарить и радовать гостей самыми изысканными кулинарными фантазиями.

На каждом этапе выращивания для курочек особый уход.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Возрождение производства ливенской птицефабрики позволило создать для жителей региона новые рабочие места. В Орловском филиале ООО «ПродМит» трудятся порядка 210 человек. Новые кадры на предприятии всегда востребованы. Работниками птицефабрики являются не только жители поселка Набережный, где располагается само предприятие, но и люди из города Ливны и Ливенского района. Орловский филиал ООО «ПродМит» обеспечивает транспортировку сотрудников до места работы и обратно, что позволяет им избежать дополнительных затрат на дорогу.(фото 3)

ООО «ПродМит» - стабильное предприятие, гарантирующее своевременную и полную оплату труда и налогов, что является немаловажным фактором. Стоит отметить, фирма успела себя зарекомендовать как социально ориентированное и ответственное предприятие. Придя в наш регион совсем недавно, ООО «ПродМит» уже участвовало в софинансировании строительства новой детской площадки для детей местной школы .

Впереди у организации большие планы по расширению и усовершенствованию производства, а это значит, в Ливенском районе откроются новые перспективы и будет неуклонно расти благосостояние как района в целом, так и жителей, вовлеченных в экономические отношения с Орловским филиалом ООО «ПродМит».

ЗНАЙ!

Итоги работы Ливенской птицефабрики ООО «ПродМит» уже успели оценить на Орловщине. Во время презентации АПК региона на XXI агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве руководство региона отметило положительную динамику производства мяса птицы в живой массе.

По состоянию на 1 октября, в Орловской области произведено 16 тысяч тонн продукции, причем из них 6,7 тысячи тонн - бройлерные куры предприятия ООО «ПродМит».

Автор: Наталья Меркулова

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