Какие общественные пространства приведут в порядок в 2020-м? Жители Орла сделали свой выбор

В Орле завершилось онлайн-голосование, в ходе которого жителям города предлагали выбрать территории для благоустройства. Свой выбор сделало больше 14 с половиной тысяч человек, лидеры менялись, и сегодня на официальном сайте городской администрации опубликовали список общественных мест-победителей.

Несмотря на то, что за пару дней до финала голосования с отрывом лидировала территория между Наугорским шоссе и улице Картукова, по итогу несколько других пространств ее обошли.

На первом месте – бульвар Космонавтов. За него проголосовали 2 тысячи 293 человека.

На втором месте - площадка рядом с Медведевским лесом на улице Рощинской с результатом в 2 268 голосов. На третьем - парк Ботаника, 4-й этап. За него проголосовали 2 тысячи 123 человека.

На четвертом месте, как раз, оказалась Наугорка. На пятом – сквер по Ливенской улице.

Далее места распределились следующим образом: 6 - Парк Победы, 7 – площадка между зданием казначейства и больницей Семашко, 8 - Сквер Семьи, 9 – территория напротив Детской инфекционной больницы, 10 – территория за тубдиспансером.

За остальные территории орловцы отдали менее полутысячи голосов (за каждую): это сквер напротив завода «Стекломаш», озеленение улицы Приборостроительной, территория в районе школы №3 и детского сада №20 по улице Льва Толстого, Комсомольский сквер, территория по Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом № 28, Детский парк (продолжение ремонта), набережная реки Оки от городского пляжа до Герценского моста, горпарк и площадь Содружества.

Теперь состоится заседание комиссии на которой определится окончательное число территорий, ожидающих благоустройства в 2020-м году. Затем пройдет рейтинговое голосование.

- Рейтинговое голосование пройдет в очной форме. Иными словами, каждый житель города, достигший 14-летнего возраста, сможет сделать свой выбор на специальной бюллетени, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.

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