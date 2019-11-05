2019-11-05T13:39:39+03:00
Общество

В голосовании по благоустройству Орла лидирует Наугорка

Ближайший конкурент уступает ей всего на 3%
Наталья Меркулова
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В голосовании по благоустройству Орла лидирует НаугоркаВ голосовании по благоустройству Орла лидирует НаугоркаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле продолжается народное голосование по выбору территории, которую в следующем году отремонтируют в первую очередь. Пока в опросе уверенно лидирует Наугорка (18,6%).

Здесь власти предлагают благоустроить участок между Наугорским шоссе и улицей Картукова. Однако ближайший конкурент - сквер на Ливенской – отстает всего на 3%. За него проголосовали 968 человек. В тройку лидеров также входит Парк Победы, набравший 9,6 % голосов.

Далее в рейтинге идет Парк Ботаника, территория возле Федерального казначейства и сквер Семьи. С результатами всех участников можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.

Напомним, голосование завершится 17 ноября в 23.59. Затем будут подведены итоги, составлен короткий рейтинг и в декабре голосование перейдет из онлайн-среды к непосредственному выбору на нескольких городских площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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