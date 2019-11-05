В голосовании по благоустройству Орла лидирует Наугорка
В Орле продолжается народное голосование по выбору территории, которую в следующем году отремонтируют в первую очередь. Пока в опросе уверенно лидирует Наугорка (18,6%).
Здесь власти предлагают благоустроить участок между Наугорским шоссе и улицей Картукова. Однако ближайший конкурент - сквер на Ливенской – отстает всего на 3%. За него проголосовали 968 человек. В тройку лидеров также входит Парк Победы, набравший 9,6 % голосов.
Далее в рейтинге идет Парк Ботаника, территория возле Федерального казначейства и сквер Семьи. С результатами всех участников можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.
Напомним, голосование завершится 17 ноября в 23.59. Затем будут подведены итоги, составлен короткий рейтинг и в декабре голосование перейдет из онлайн-среды к непосредственному выбору на нескольких городских площадках.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»