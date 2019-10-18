2019-10-18T13:17:57+03:00
Общество

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Бизнес-лидер банковской группы «Открытие» в регионе Светлана Волобуева вновь готова ответить на вопросы читателей на интернет-ресурсе «Комсомольской правды».

В частности, рассказать о планах развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Орловской области, о тенденциях и стратегии работы с малым и средним бизнесом, а также представить интересные программы банка.

По 27 октября включительно ждем ваши вопросы на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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