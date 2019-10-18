ООО «Дубовицкое» - будущее отечественного сельского хозяйства уже сегодня

В 2006 году на базе ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе Орловской области в партнерстве с инвестиционной компанией «Щелково-Агрохим» открылось одно из самых высокорентабельных хозяйств региона. С тех пор прошло чуть больше десятилетия, но результаты проделанной работы уже восхищают.

За это время крупнейший производитель зерновых, бобовых культур и сахарной свеклы увеличил показатели в 10 раз и расширил площади возделываемых земель более чем в два раза. Сельскохозяйственная продукция ООО «Дубовицкое» поступает сегодня в Крым, Калининград, Воронеж, экспортируется на зарубежный рынок.

В чем секрет успеха современных аграриев, мы узнали у генерального директора предприятия Петра Васильевича Матвейчука.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Современное земледелие не стоит на месте. Наращиванию производственных мощностей и улучшению качества продукции растениеводства способствует активное внедрение передовых технологий обработки и повышения плодородия почв, автоматизация и использование международного научного опыта.

Сегодня по-настоящему успешные предприятия аграрного сектора не стремятся выжать из земли максимум любой ценой. На первое место выходят экономика, экологичность и разумный ответственный подход к природным богатствам. ООО «Дубовицкое» - яркий этому пример.

- Наш сельскохозяйственный комплекс на сегодняшний момент обладает значительной научно-исследовательской базой. Мы анализируем различные методики выращивания и сохранения здоровья растений на малых площадях, а затем выбираем самые лучшие из них для применения в больших масштабах, - говорит Петр Васильевич.

Еще совсем недавно сюрпризы природы были для аграриев испытанием на прочность. Каким будет урожай, зависело от множества погодных факторов. Засухи или, наоборот, чрезмерно обильные осадки могли привести к гибели культурных растений, но и с этим научились бороться.

В ООО «Дубовицкое» есть своя метеорологическая станция, которая ведет постоянный мониторинг. Исходя из его показателей, специалисты подбирают необходимые агротехнологии.

- Если проследить количество осадков в районе за последние несколько лет, то можно заметить резкое сокращение влаги в почве. В связи с этим водообеспечение - фактор № 1 для нас. Основой нашей работы становится применение методик по накоплению и сохранению естественной влаги, особенно в осенне-зимний период, - поясняет генеральный директор предприятия.

Другим немаловажным фактором плодородия является кислотность. Каждый дачник и агроном-самоучка знает, что вырастить хороший урожай на почве с высокими показателями кислотности практически невозможно. Растения будут хилыми и слабыми. Поэтому одним из перспективных направлений работы ООО «Дубовицкое» является снижение кислотности и повышение плодородия почв. Причем удобрения и пестициды хозяйство применяет только отечественные и произведенные компанией «Щелково-Агрохим».

- На протяжении 13 лет мы успешно доказываем, что наши препараты ничем не уступают импортным, - говорит Петр Васильевич.

Результаты применения новых методик ООО «Дубовицкое» ежегодно презентует на всероссийских научных конференциях, семинарах и сельскохозяйственных ярмарках.

ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

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Не обходится предприятие и без современного высокотехнологического оборудования. ООО «Дубовицкое» показывает пример образцовой чистоты на производстве. Переработка полученного урожая и его подготовка к расфасовке, а также защита семян от вредителей ведется автоматизированным способом.

Для этого в хозяйстве применяют компьютеризированный оптический сортировщик-фотосепаратор и недавно приобретенную в Аргентине протравочную машину для сои. Причем последняя появилась в ООО «Дубовицкое» раньше, чем где-либо в России.

- Эта машина является уникальной и позволяет протравливать семена сои за 6 месяцев до высева с послойным нанесением через полимеры фунгицидов и инокулянтов. В результате действие биопрепаратов не ослабевает и не теряет свои качества до посевной, - рассказывает Петр Васильевич Матвейчук.

Новую технику установили и наладили в хозяйстве аргентинские специалисты.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Сегодня одной из главных сфер деятельности ООО «Дубовицкое» является не только выращивание зерновых, бобовых культур и сахарной свеклы, но и семеноводство. Именно размножение новых сортов становится перспективным стратегическим направлением работы предприятия.

В 2009 году в ООО «Дубовицкое» был запущен современный зерновой комплекс, который посетил Дмитрий Медведев. Это был на то время первый завод по производству высококачественных семян в Орловской области. За час здесь производится до 30 тонн семян и осуществляется обработка 40 тонн зерна. Их чистота проверяется современной лабораторией.

На опытных полях площадью 120 гектар специалисты научного отдела одновременно выращивают и сравнивают показатели сразу несколько видов и сортов культурных растений.

Кроме того, ФГБУ «Госсорткомиссия» ведет на территории ООО «Дубовицкое» изучение совершенно новых, высокоурожайных сортов зерновых. В 2018 году здесь было посеяно 98 сортов озимой пшеницы, каждый из которых досконально исследован.

Уникальная протравочная машина для сои появилась в ООО «Дубовицкое» раньше всех в стране.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

Безусловно, таких колоссальных результатов без профессиональной команды и заинтересованных в своем деле работников достигнуть невозможно. ООО «Дубовицкое» ведет грамотную целенаправленную работу с кадрами. Постоянное повышение квалификации, освоение новых технологий и бережное отношение к каждому сотруднику - основа корпоративной политики.

- Мы одно из немногих предприятий, которое на протяжении многих лет работы страхует всех своих сотрудников от несчастных случаев на 24 часа в сутки на миллион рублей, - поясняет Петр Васильевич.

Работники предприятия проходят регулярную диспансеризацию и имеют полный соцпакет. Радует и уровень ежемесячной заработной платы.

Не остается ООО «Дубовицкое» равнодушным и к нуждам села. Дорогам, отремонтированным холдингом, могут позавидовать и региональные центры. Помогает предприятие и местным школам.

Наталья МЕРКУЛОВА

Петр Васильевич Матвейчук:

- Дорогие друзья, труженики сельского хозяйства!

8 ноября в Малоархангельском районе на Орловщине мы встретим свой профессиональный праздник, как всегда, без отрыва от производства. Ведь аграриям некогда расслабляться, в самом разгаре подготовка к новому сезону и новым урожаям.

Хочу всем пожелать стабильности, крепкого здоровья и хорошего настроения. Чтоб хлеб родил, а мы радовались своему делу.

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