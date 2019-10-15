Россельхозцентр Орловской области: поддержка для аграриев в самых непростых условиях

В мае месяце природа изрядно покапризничала: холодный и обильный весенний дождь стал неприятным сюрпризом, почва после него затвердела, как асфальт. Еще одной напастью стали редкие паразиты, не характерные для Орловского региона. И в крупных, и в небольших фермерских хозяйствах хватались за голову: не придется ли запахивать посевы, будет ли урожай?

В итоге урожай в 2019 году собрали славный, побив рекордные показатели прошлых лет. И немалую роль здесь сыграли сотрудники Российского сельскохозяйственного центра по Орловской области: опытные специалисты своего дела, готовые всегда прийти на помощь сельхозпроизводителям, даже в самых сложных условиях. Мы встретились с руководителем учреждения Владимиром Федоровичем Дежиным, чтобы узнать: как же удалось не просто спасти посевы, но и поставить рекорд? Как помогали сотрудники Россельхозцентра аграриям и какую поддержку ведомство всегда готово предоставить?

- Владимир Федорович, какие итоги у непростого аграрного сезона-2019?

- Не скрою, год был сложный, в особенности начало посевной. Погодные условия в мае не на шутку напугали аграриев. Из-за того что земля оказалась прибита, был ограничен допуск воздуха к корням, пошли корневые гнили. В печальном состоянии находились яровые зерновые, зернобобовые культуры. Наши специалисты совершали объезды, следили за состоянием посевов. Надеяться на хороший урожай, честно, было сложно. Однако найти грамотный подход и выбраться из сложившейся ситуации удалось. Многие фермеры - и крупные, и помельче - обращались за помощью, работа кипела. Пришлось использовать специальные препараты, помогающие избавиться от корневых гнилей. И вот сегодня с гордостью можно сказать: урожай рекордный!

- Удивительно! Сколько же на сегодняшний день убрано культур в количественном эквиваленте?

- Почти 3,6 млн тонн зерновых (в прошлом году урожайность составила 3,1 млн тонн), с одного гектара в среднем убиралось 41,1 центнера зерна. Средняя урожайность яровых зерновых - 37,7 ц/га. Высокие показатели, несмотря на сложные условия посевной, по уборке других культур: зернобобовых, масличных, сахарной свеклы.

Некоторые культуры еще не убраны, но примерный прогноз сделать можем: так, планируется собрать рекордный урожай подсолнечника.

Показатели высокие не только по количеству собранных культур, но и по урожайности - на несколько центнеров выше, чем в прошлом году. В 2019 году под урожай будущего года в регионе планируется посеять озимые зерновые на 422 тысячах га.

- Наверняка в нынешнем сезоне работа у сотрудников учреждения кипела как никогда из-за непростых условий?

- Действительно, сельхозпроизводители обращались к нам постоянно. Знаете, зачастую аграрии приходят в Россельхозцентр, когда уже пора принимать экстренные меры и буквально спасать урожай. А ведь проще всегда предупредить неприятности, чем устранять их последствия. Для этого существует профилактика.

Но мы не отказываем даже в запущенных случаях, наши работники всегда готовы помочь. Особенно востребованы наши услуги в области защиты растений. И это обусловлено объективными причинами: болезней становится все больше, они распространяются стремительно, вредоносные насекомые тоже меняются, они более агрессивны. И если в один год определенный препарат сработал, это вовсе не значит, что он будет помогать всегда. Нужно постоянно держать руку на пульсе. Без такого подхода попросту не получится эффективно вести хозяйство, получать высокие и качественные урожаи.

- По каким направлениям ведет работу Россельхозцентр в Орловской области?

- Мы работает по трем основным направлениям. Это семеноводство, защита растений, химико-токсикологические исследования, оценка качества зерна. Также у нас есть обязательство выполнять фитосанитарный надзор по государственному заданию: ежегодно специалисты Россельхозцентра ведут мониторинг качества посевов.

Кроме того, мы оказываем услуги на платной основе, и список этих услуг постоянно пополняется.

- И услуги эти востребованы?

- Очень! Понимаете, аграрное дело - очень сложный процесс, во многих моментах нужен научный подход. Это со стороны обывателю может показаться, что вырастить урожай простая задача: вспахал, бросил зерно в землю, подождал, пока вырастет, и пожинай. Но на самом деле земледельцам приходится сталкиваться с несчетным количеством сложных задач, решить которые под силу только специалистам. И далеко не во всех хозяйствах такие специалисты есть. Здесь и приходят на помощь наши агрономы, каждый из которых квалифицированный профессионал своего дела. Аграрии это понимают, наши услуги становятся все востребованнее.

- За помощью в каких конкретно вопросах к вам обращаются?

- Обследование посевов на сорные растения и вредителей, поиск способов борьбы с ними. Болезни, вредители, сорняки постоянно меняются, появляются новые виды, порой совершенно не свойственные для орловского региона.

Подобная ситуация как раз сложилась в этом году. Сельхозугодия наводнила бабочка репейница, которая в некоторых областях России и вовсе занесена в Красную книгу! Земледельцы не знали, как бороться с этой напастью, типичные средства не помогали. Специалисты Россельхозцентра выполнили большую работу: проводили обследования, подбирали средство, пропорции, периодичность обработок. Цель одна - спасти урожай. И нельзя предсказать, появится ли эта бабочка вновь или поля Орловщины наводнит другой паразит. Но наши сотрудники всегда готовы прийти на помощь.

Также мы предоставляем услугу полного сопровождения. То есть не просто консультируем по той или иной проблеме, а помогаем на протяжении всего аграрного сезона. Сюда входит подбор сортов или гибридов, выработка стратегии защиты растений в сложившихся условиях, подбор нужных удобрений и так далее.

- Владимир Федорович, аграрии только что отметили свой профессиональный праздник - Международный день работника сельского хозяйства. Какие пожелания Вы хотели бы адресовать всем, кто трудится на земле?

- Прежде всего хочу отметить, что переоценить труд аграриев невозможно. Силами работников агропромышленного комплекса у нас есть самое необходимое для жизни, - насущный хлеб. Большой вклад аграрии вносят в развитие и стабильность экономики не только отдельно взятого региона, но и государства в целом.

Поэтому хочется пожелать хорошей погоды, поменьше трудностей в этом и без того непростом деле. Пусть каждый причастный к труду на земле сохраняет стойкость духа и терпение. От всей души желаю крепкого здоровья, благосостояния и неиссякаемой созидательной энергии для новых свершений!

Беседовала Ольга СУПОНЕВА.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области расположен по адресу:

Тел./факс (4862) 72-18-07 e-mail: rsc57@mail.ru

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