Вячеслав Поярков: Я хочу, чтобы Болхов процветал и люди восхищались им!

Он оказался в числе почетных гостей, кроме того, на празднике работала экспозиционная туристическая и торговая площадка БЗПП, гостей принимал и заводской краеведческий музей…

- Вячеслав Николаевич, как вы думаете, почему для проведения фестиваля колокольного звона «Бирюза» был выбран именно Болхов?

- Начну с того, что, когда мы говорим о фестивалях, мы всегда думаем о путешествиях. Болхов - город древний, уверен, его ждет популярность и интерес со стороны туристов.

В. Н. Татищев полагал, что первоначальное поселение на территории нынешнего города было основано в начале I тысячелетия сарматами. Год основания - 1196-й. Хотя летописных упоминаний Болхова не сохранилось, не доверять сообщению выдающегося русского историка нет оснований, он работал и с утраченными впоследствии летописными сводами. Раз Болхов упоминается под 1196 г., то возник он гораздо ранее, на месте вятичского или даже балтского поселения. Дать окончательный ответ на этот вопрос смогут только археологи. Археологические раскопки на территории Болхова практически не производились. Но при земляных работах на улице Ленина (древнейшая часть города, бывшая Никольская улица) в 1980-х гг. была обнаружена прекрасно сохранившаяся нижняя часть деревянного сооружения XVII или XVIII вв. Я сам наблюдал, как все это происходило. К сожалению, приграничное положение не позволило сохранить документы о первоначальном городе, южные рубежи Отечества постоянно подвергались вражеским нападениям. В 1230 - 1240-е гг. эти земли были опустошены татаро-монголами. После 1246 г. они вошли в состав Карачевского княжества. В 1206 г. была уже в Болхове каменная церковь во имя Рождества Христова, с приделом Владимирской Божией Матери.

https://www.kp.ru/best/vrn/turizm/bolhov/

- Как вы считаете, что должно оказать влияние на формирование туристической привлекательности Болхова?

- Уверен, что это его богатая история. В 1565-м крымский хан Девлет-Гирей подступал к городу, но был отброшен. Кстати, среди защитников крепости был воевода Иван Ржевский - предок Александра Пушкина по материнской линии. Он похоронен под колонной Спасо-Преображенского собора, о чем свидетельствует надпись. Славная оборона города привлекла благоволение царя, и в 1566 году Болхов посетил Иоанн Грозный.

Не обходила вниманием город и династия Романовых. Женой Алексея Романова (Тишайшего) стала Мария Милославская, уроженка Болхова. Царь с Царицей начинают строительство каменного храма Святой Троицы - старейшего из сохранившихся в Орловской области. Он повторял в миниатюре Успенский собор Московского Кремля и предназначался усыпальницей для Милославских. Все его кресты увенчаны коронами. В данный момент храм восстановлен. Брак царя Алексея Михайловича с царицей Марией Ильиничной длился 31 год, отличался скромностью и добротой, оказался счастливым. У супругов родилось 13 детей, пятеро умерли в малолетстве, еще трое не дожили до совершеннолетия. Трое детей - будущие цари Федор и Иван, а также царевна - правительница Софья. В память о родине Милославских Софья Алексеевна благоволила Болхову. Жертвовала средства на устроение Спасо-Преображенского собора, Оптина монастыря. Дары царевны Софьи Алексеевны: ризы, стихарь, Евангелие 1681 г. и др. ценности - находились в храмах Болхова.

От следующего брака с Натальей Нарышкиной родился царь Петр I. Он сыграл большую роль в развитии Болхова. По его указу на содержание Троицкого собора было пожаловано 300 рублей «из Болховских платежных доходов». В июне 1706 г. император Петр I с царевичем Алексеем посетил Болхов. В 1720 году вышел Указ Петра I обучать болховчан выделке кож. В результате такого внимания у болховских кожевенников были ежегодные подряды на их изделия для армии. И уже в XIX веке кроме 117 кожевенных были заводы: салотопенный, 2 мыловаренных; сальносвечных, 2 клеевых, свечно-восковых, паточный, 3 крупорушки, 16 пенькотрепальных, 7 пенькопрядильных, пивоваренный, 2 табачных, 17 кирпичных и 2 экипажных. Торговый оборот достигает 1,5 миллиона рублей. По населению уездный Болхов превосходил Новгород, Псков, Архангельск, Вологду, Владимир.

https://www.kp.ru/best/vrn/turizm/bolhov/

- Вячеслав Николаевич, почему вы не остаетесь в стороне от развития туризма в Болхове?

- Потому что я живу по принципу «где родился, там и сгодился». Я хочу, чтобы Болхов процветал, чтобы люди восхищались им. Историко-православное наследие очень богато: в городе было 30 храмов, 2 монастыря. Сегодня, к сожалению, из действующих остались лишь 7 храмов, один монастырь, но еще возможно восстановить 12 храмов: Воскресения Христова, Михаило-Архангельский храм, Никитская, Никольская, Спасо-Преображенский собор, Алексеевская, в Оптином монастыре: Тихвинская, Рождественская, часовня, колокольня Афанасьевской церкви, Всесвятский храм и Николо-Гончарный храм.

Нельзя забывать, что Болхов - родина известных деятелей науки, искусства и культуры. Будучи частью Орловской губернии - самой литературной в России, город связан с именами многих известных писателей, поэтов, деятелей науки и искусства и военачальников. В Болхове родились поэт А. Н. Апухтин, герой Русско-турецкой войны В. Н. Лавров. В разное время посещали А. А. Алябьев, Д. В. Григорович, А. В. Дружинин, А. А. Фет, А. И. Куприн, И. С. Тургенев, Д. И. Фонвизин, П. И. Чайковский.

Кроме того, согласно Регулярному плану, утвержденному Екатериной II еще в 1780 году, улицы города Болхова были очень широкими. На данный момент на многих центральных улицах это преимущество утрачено за счет прокладки воздушных систем газопровода, а также установки электрических столбов. Предлагаю расширить улицы и тротуары, которые согласно СНИП должны быть не менее 1,5 метра шириной. Воссоздать парковую часть города, приведя в соответствие четыре парка: городской, лесную площадь, милицейский парк и парк в районе больницы, - обогатив лесной фонд теми зелеными насаждениями, которые сажали когда-то купцы. И превратить улицу Ленина (ранее Никольская) в пешеходную, подняв асфальт и восстановив брусчатку. Кроме того, реконструировать Болховский Кремль (крепость) XVII века.

- Скажите, как связано предприятие электронной промышленности с туристической составляющей региона?

- Наше предприятие имеет полувековую историю. Я в общей сложности руковожу Болховским заводом полупроводниковых приборов уже почти двадцать лет с небольшим перерывом. И сегодня социальная инфраструктура у нас завязана под организацию туристического направления: создан туристический отдел, открыты автозаправочная станция, на стадии завершения развлекательно-гостиничный комплекс «Гостиный двор Милославских», магазины, детский центр «Игровая атмосфера», аптеки, медицинский центр, парикмахерская (в будущем Центр здоровья и красоты), выпускается газета «БЭТА», издаются краеведческие книги, ведутся исторические исследования, коллекционируются фотографии. В июле 2018 года на улице Ленина открылся заводской краеведческий музей. Экспозиция включает в себя несколько направлений: история завода, история Болхова, правители Российского государства и Болховский край, святыни Болховского края, литературное наследие, знаменитые земляки, герои Болховского края. Собрана богатая коллекция графических изображений всех храмов Болхова (художник Маргарита Гридина), фотографий и открыток старинного Болхова. Вызывает интерес карта-план Болхова 1780 года с нанесением изображений храмов (утраченных и ныне действующих), работает также музей истории развития спорта в Болхове и Болховском районе. Кстати, его уже посетили более 300 человек. Поэтому, когда к нам обратились организаторы фестиваля, мы не могли остаться в стороне. Люди хотят знать свою историю и историю своей малой родины. Я думаю, что фестиваль - это начало, наш город ждет популярность и интерес со стороны туристов не только российских, но и зарубежных.

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