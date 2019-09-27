Древний Болхов встречает гостей со всей России

Организаторами этого мероприятия выступили администрация Орловской области, администрация Болховского района, администрация города Болхова и Орловская митрополия.

Экспозиция музея вызвала неподдельный интерес у гостей праздника.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

«Бирюзовый» перезвон собрал в Болхов звонарей со всех концов России. Звоны - только радостные, ведь этот день совпал с праздником - Рождеством Пресвятой Богородицы. Украшением праздничной площади стали баннеры в форме кубов со старинными изображениями утраченных храмов Болхова. https://www.kp.ru/best/vrn/turizm/bolhov Двенадцать красочных экскурсов в историю замечательного уголка России: краткая справка об основных этапах развития и, конечно, великолепные храмы Космы и Дамиана, Петра и Павла, Афанасия и Кирилла, Николая Чудотворца, Успения, Вознесения, Сергия Радонежского, два монастыря… Инициатором создания передвижной экспозиции выступил генеральный директор акционерного общества «Болховский завод полупроводниковых приборов» Вячеслав Поярков.

Более двух тысяч жителей Орловской области, гости из соседних регионов и Санкт-Петербурга стали участниками этого масштабного события. На центральной площади Болхова были организованы разного рода мастер-классы. На них и дети и взрослые могли попробовать себя в роли зодчих или почувствовать себя звонарями, поучаствовав в мастер-классе по колокольному звону на передвижной звоннице.

Праздник начался с Божественной литургии, которую совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон в Спасо-Преображенском соборе. Концертная программа фестиваля была открыта музыкальным флешмобом: гости звонили в маленькие колокольчики.

Колокольно-музыкальное представление на берегах реки Нугрь продолжалось более трех часов. В этот день перед зрителями выступили 15 звонарей из Ярославской, Вологодской, Нижегородской, Тверской, Архангельской, Волгоградской и Орловской областей, Санкт-Петербурга и Удмуртии. Это были не только мужчины, но и женщины-звонари, а самому юному участнику фестиваля, Матвею Белогубову из Бронницы, исполнилось шесть лет. Его выступление стало сенсацией, ведь в колокола он бьет с трехлетнего возраста. Зрители могли наблюдать за работой звонарей в прямом эфире - прямо у сцены на специальном видеоэкране велась прямая трансляция. Участникам фестиваля были вручены дипломы и памятные подарки.

Шатер с угощением БЗПП пользовался большой популярностью.

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Но на этом праздник не закончился. Далее перед зрителями выступали лучшие творческие коллективы Орловской области и Санкт-Петербурга. Это и губернаторский хор «Лик», и Орловский ансамбль гармонистов «Душа России», а также фолк-оркестр «Казарага», казачий ансамбль «Терек» из Санкт-Петербурга и Болховский ансамбль русской песни «Любавушка». Бравые орловские казаки продемонстрировали искусство владения оружием, а также познакомили гостей с казачьим бытом - куренем. По городу, стоящему на крутых и извилистых берегах реки Нугрь, был организован веломаршрут с предоставлением велосипедов и велоснаряжения. Районные подворья, народные промыслы и ремесла - чего только не было на улочках старинного Болхова в этот день.

Около ста человек посетили краеведческий музей Болховского завода полупроводниковых приборов. Экспозиция вызвала неподдельный интерес со стороны не только приезжих, но и жителей Болхова.

- Почему без Болхова не было бы А. С. Пушкина? Какое отношение имеет Татьяна Ларина к нашему городу? Почему Болхову покровительствовали правители государства Российского? На эти и другие вопросы мы сегодня получили ответы! Столько интересного, оказывается, можно раскопать при желании в истории своей малой родины. Вроде бы думаешь, где эти классики, все в столицах... Ан нет, их путь проходил по тем же улицам, по которым сейчас ходим и мы. Сегодня наша группа также познакомилась с другими не менее интересными тайнами и легендами нашего края! Кроме этого, совершили увлекательный экскурс в историю развития спорта Болховского края. Спасибо нашим гидам Лидии Хомяковой, Владимиру Гладких, Ларисе Диконовой за интересно проведенное время! - поделились впечатлениями Ольга и Людмила Макеевы.

Возле магазина БЗПП тоже ажиотаж: гостей праздника заинтересовал хлеб «Наследие», выпеченный кондитерами Болховского завода полупроводниковых приборов.

- Этот хлеб испечен по старинной технологии, без применения дрожжей, с недельным выстаиванием теста, с трех-четырехчасовым томлением в печи. Помните, как раньше бабушки пекли в русских печках? Вот именно такой хлеб и получился у наших кондитеров. Срок его хранения очень длительный именно из-за технологии, а не из-за добавления консервантов, - генеральный директор Вячеслав Николаевич Поярков предлагает продегустировать продукт.

Кафе «Орбита» тоже принимало посетителей. Более 300 человек за фестивальный день отведало местных угощений!

Кульминацией фестиваля стал уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколен - его можно было даже почувствовать в особой акустической точке, расположенной в центре излюбленного места отдыха болховчан и гостей края - «Сада-городка».

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Первый заместитель губернатора и Председателя Правительства Орловской области Вадим Соколов:

- От всей души приветствую организаторов и гостей фестиваля колокольного звона и музыки в древнем городе Болхове. Нашу область по праву считают одним из культурно-исторических, православных центров России. Это литературный край, родина великих писателей и поэтов, военачальников, философов и богословов. А настоящей жемчужиной Орловщины является древний Болхов - город церквей, с уникальной архитектурой и богатейшей историей. Сегодня трудно представить, но в конце XIX века здесь насчитывалось более 30 храмов. Сейчас храмов меньше, но совместно с Орловской митрополией мы ведем большую работу по их возрождению. Все это важно для укрепления православия на нашей земле, сбережения духовных ценностей и нравственных основ нашей жизни. На протяжении веков именно православная вера связывала нас в единое общество, формировала характер нации, стала духовным стержнем великой Российской державы, продолжала богатые традиции в искусстве и легла в основу нашего уникального культурного кода. И мы видим, что с каждым годом православные традиции с новой силой возрождаются, и сегодняшний фестиваль - яркое тому подтверждение. Пусть уникальный колокольный звон над древним Болховом наполнит сердца людей радостью, жизнелюбием и откроет их для веры, послужит началом многих добрых дел.

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Митрополит Орловский и Болховский Тихон:

- Далеко не случайно местом проведения этого фестиваля выбрана древняя Болховская намоленная земля. Здесь действительно сердце России, и, как бы ни пытались в свое время изгнать из русской души многие духовные вещи, ничего не получается. Сейчас происходит возрождение Руси, стали возрождаться старые и строиться новые храмы, монастыри, появились люди, которые вспомнили древние традиции колокольного звона, стали отливать новые колокола, звонить в них и тем самым славить Бога. И мы с вами, слыша прекрасные перезвоны на наших храмах, верим в то, что этот фестиваль станет традиционным. И мы будем прославлять Россию в самом ее сердце - в городе Болхове.

Марина Бака

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