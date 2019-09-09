Wink: папе – футбол, маме – сериал, малышам – мультфильмы, студентам – лекции

ВОЗЬМИ ТВ С СОБОЙ

Так уж сложилось, что без современной техники и гаджетов свою жизнь уже не может представить практически ни один человек. С нынешними возможностями телевидения уже не так актуальны кинотеатры: доступ в интернет позволяет узнавать свежие новости из любой точки мира в одно мгновение, а планшеты и смартфоны легко превращаются из средств связи не только в путеводитель по миру развлечений, но и в учебные пособия.

Правда, с таким количеством цифровых устройств порой возникают неудобства: вот дома за завтраком мы смотрели любимую программу по телевизору, а вот полчаса пытаемся найти в общественном транспорте её же онлайн на смартфоне, чтобы досмотреть в дороге. Согласитесь, это не очень удобно. Поэтому для цифрового комфорта пользователей «Ростелеком» создал уникальную мультимедийную платформу Wink. Это более двухсот телеканалов, огромное количество разножанрового кино и сериалов, которые можно смотреть где удобно и как удобно! А единая учетная запись позволяет бесплатно подключить до пяти разных устройств, будь то телевизор, планшетный или стационарный компьютер, ноутбук либо смартфон.

ТЫСЯЧИ ФИЛЬМОВ И ПЕРЕДАЧ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Цифровое интерактивное ТВ ничуть не уступает кабельному или спутниковому, а в удобстве даже выигрывает. Понятный интерфейс позволяет зарегистрироваться прямо с телевизора, затем останется привязать все устройства к аккаунту пользователя. Идентификатором служит номер мобильного телефона абонента.

Wink предлагает богатый выбор пакетов телеканалов на любой вкус: можно подобрать предложение с подходящим именно вам и вашей семье наполнением. Кроме того, Wink предлагает такие дополнительные сервисы, как управление просмотром или родительский контроль.

Абонентам Wink доступно более 200 телеканалов разных тематик в отличном качестве, а арсенал видеопроката содержит более двух тысяч фильмов, мультиков и сериалов на любой вкус. Для удобства пользователей создан интуитивный интерфейс с несколькими разделами. Рубрикатор и доступная навигация позволит быстро и просто найти то, что действительно интересно именно вам.

WINK НЕ ТОЛЬКО РАЗВЛЕКАЕТ, НО И УЧИТ

Помимо широкого спектра развлекательного контента, который позволит скоротать досуг, Wink от «Ростелекома» предлагает еще и интересный обучающий сервис. В онлайн-лектории собрано множество развивающих лекций и курсов по самым разным тематикам.

В любой момент и в любом месте можно узнать все о том, как построить бизнес, успешно пройти собеседование, повысить уровень своей профессиональной квалификации, подготовиться к публичному выступлению и многое-многое другое! Зачем терять время впустую в длинной очереди или пробке, если с лекциями можно познакомиться с любого из подключенных к аккаунту устройств.

ВСЕМ БОНУСЫ

Приятным бонусом для пользователей Wink становятся…бонусы! Программа лояльности позволяет абонентам «Ростелекома» получать бонусные баллы за пользование услугами цифрового провайдера. Каждый платеж на сумму от одной тысячи рублей, заполнение всех дополнительных полей в личном кабинете, рекомендация услуг компании своим знакомым: всё это приносит вам бонусы. А ещё ждите обязательный подарок от компании на ваш день рождения.

Потратить накопленные бонусы можно на фильмы в разделе «Видеопрокат», на приятные подарки, скидки или услуги «Ростелекома» и его партнёров.

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