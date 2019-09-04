«Ростелеком» победил в смотре-конкурсе на лучшее состояние условий охраны труда в организациях Орловской области

Цифровой провайдер занял первое место в номинации «Лучшая организация Орловской области в сфере охраны труда». Для определения победителей эксперты конкурсной комиссии изучили, как обеспечивается безопасность на предприятиях, рассмотрели динамику профзаболеваний и статистику травматизма.

Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы уделяем особое внимание безопасности сотрудников: как собственных, так и подрядных организаций. В приоритете корпоративной политики «Ростелекома» – предоставление всем достойных условий работы, ведь люди – главная ценность любого бизнеса. Поэтому мы постоянно контролируем уровень шума на рабочих местах, эргономичность, наличие канцерогенов и частиц в воздухе, а также отслеживаем множество других параметров. И по всем фактам зафиксированного превышения норм мы оперативно принимаем меры. Победа в конкурсе лишний раз подтвердила, что в сфере охраны труда у «Ростелекома» всё в полном порядке! Но почивать на лаврах рано, поэтому мы продолжим улучшать условия работы в нашей компании».

Об эффективности «Ростелекома» в сфере охраны труда говорит и тот факт, что в 2018 году отсутствуют трудовые споры, связанные со здоровьем и безопасностью работников компании. В контроле и консультациях по программам охраны и техники безопасности на рабочем месте активное участие принимают представители профсоюзов «Ростелекома».

Ежегодный областной смотр-конкурс нацелен на привлечение внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах и распространение образцовых практик этой деятельности.

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