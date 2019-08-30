Миссия по спасению человечества

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Ректор Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина доктор экономических наук, профессор Татьяна ГУЛЯЕВА:

- Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь ветеринарии, с профессиональным праздником! Мы гордимся выпускниками нашего факультета биотехнологии и ветеринарной медицины. Все мы одна большая семья, в основе которой преемственность поколений, традиции и индивидуальный подход к каждому студенту.

Отрадно, что современная молодежь осознает важность и многопрофильность этой профессии, выбирая Орловский ГАУ. Мы, в свою очередь, стараемся полностью оправдать ее ожидания, направить, научить, помочь сделать первые шаги в науке. За нашими студентами - будущее АПК!

«Врачи лечат людей - ветеринары лечат человечество», - говорят о своей профессии ветеринары. Мы не часто задумываемся об этом, но именно им принадлежат колоссальные заслуги не только в сфере помощи домашним животным, но и в охране людей от инфекционных заболеваний и обеспечении продовольственной безопасности.

В России несколько столетий складывалась передовая научная школа ветеринарных эпизоотологов, внесших значительный вклад в общемировую научную мысль и избавивших мир от опасных вирусных заболеваний. Среди них ученые с мировым именем.

Сегодня ветеринарная наука продолжает активно развиваться. Главным стимулом для этого является интенсивное совершенствование образования и кадрового потенциала.

Одно из ведущих мест в сфере подготовки ветеринарных специалистов принадлежит орловскому региону. В частности, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина» - одному из ведущих аграрных вузов страны.

ЗАЛОГ УСПЕХА - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НАСТАВНИКОВ

Как известно, мастерство учеников во многом зависит от профессионального уровня педагогов. На факультете биотехнологии и ветеринарной медицины Орловского ГАУ обучение ведут 60 преподавателей, в том числе 39 кандидатов наук, доцентов, 14 профессоров и докторов.

За 32 года на факультете сложилась особая атмосфера преемственности и профессионального наставничества. Сегодня в рядах педагогов факультета его выпускники: профессора Николай Сахно, Виктор Буяров, Виктория Сазонова, Андрей Шендаков, Андрей Мамаев, Константин Лещуков; доценты: Сергей Скребнев, Антонина Дедкова, Наталья Сергеева, Наталья Абрамкова, Наталья Родина, Владимир Комаров.

Большой вклад в развитие факультета вносят профессора: Ляшук Р. Н., Павловская Н. Е., Ярован Н. И., Козлов А .С., Горькова И. В., Ковалева О. А; доценты: Лищук А. П., ПискуноваО.Г., Мошкина С. В.

Особый вклад в подготовку профессионалов внес заслуженный деятель науки РФ, почетный член Российской и Международной академий экологии профессор Б. Л. Белкин. Под его чутким руководством свои первые шаги сделали тысячи будущих ветеринарных врачей, экспертов, педагогов.

По мнению сотрудников факультета, их задача всегда идти в ногу со временем. Для этого они ежегодно делятся опытом и перенимают достижения на всероссийских и международных конференциях, проходят стажировку во Франции, Германии, Швейцарии, Австрии.

- Преподаватели нашего вуза постоянно работают над качеством своих знаний, следят за современными тенденциями и повышают профессиональные компетенции, чтобы подготовить будущих специалистов к реальной практической работе, - говорит Николай, профессор кафедры эпизоотологии и терапии, научный консультант ветеринарного лечебно-диагностического центра ОГАУ.

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Немаловажным наставники считают и индивидуальный подход к каждому студенту. Учебный процесс всегда сопровождается живыми яркими примерами, а теория подкрепляется практикой. Показателем эффективности такого подхода являются положительные отзывы со стороны студентов.

- Наши педагоги всегда объясняют нам все простым доступным языком. Никогда не было такого, чтобы они дали тему, а дальше ищите материал, где хотите. Вместе с ними мы постепенно изучаем и осознаем суть проблемы, а если все-таки что-то непонятно, к ним всегда можно обратиться, и они помогут, - рассказывает Клавдия, студентка 3-го курса.

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КУРС НА ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Материально-техническая база факультета - гордость Орловского ГАУ. Ведь именно благодаря современному оборудованию вуз обеспечивает непрерывную связь теории и практики, открывает для студентов, аспирантов и преподавателей новые профессиональные возможности.

В 2007 году ОГАУ стал победителем в конкурсе вузов, внедряющих инновационные программы, что позволило создать Инновационный научно-исследовательский испытательный центр.

- Это существенно влияет на уровень научных публикаций, создание патентных изобретений студентами под кураторством педагогов, - говорит профессор Роман Ляшук, декан факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины.

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Исследования в лабораториях Орловского ГАУ ведутся на международном уровне. Убедиться в этом можно, побывав в лабораториях, в которых ведется изучение кормовых и культурных растений, исследуются генетические заболевания животных, определяется уровень ГМО.

- Лучшие наши студенты, оканчивая вуз, уже имеют по три, по четыре патента на изобретения. Патент - это новая разработка, современный взгляд на проблему и шаг в научную деятельность, - рассказывает Николай Сахно.

Сильная материально-техническая база позволяет вузу открывать новые перспективные узкоспециальные направления в области ветеринарии. Среди них анестезиология, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология животных.

ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

Каким же должен быть будущий ветврач? По мнению педагогов, неважно, парень это или девушка, главное, они должны стремиться помогать животным и, конечно, любить их.

Чаще всего студенты Орловского ГАУ проявляют себя уже в школьных кружках, показывают свой потенциал в конкурсах и докладах на базе вуза.

- Они очень увлеченные, это сразу видно. А когда ребята попадают в вуз, то раскрываются еще сильнее. Иногда те, кто имел не очень высокие оценки в школе, становятся в университете настоящими отличниками, потому что это действительно их любимое дело, на котором они полностью сосредотачиваются, - рассказывает Николай Сахно.

С каждым годом уровень подготовки абитуриентов продолжает расти. Нынешние первокурсники Орловского ГАУ имеют высокий средний балл ЕГЭ. Причем различий между знаниями ребят из села и города нет. И те, и другие осознанно готовятся к поступлению в вуз.

Едут в Орловский ГАУ абитуриенты из всех регионов России. Среди них ребята из Ставрополя, Москвы, стран СНГ и даже с Африканского континента.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Выпускники Орловского ГАУ признаны одними из лучших в своей области и котируются далеко за пределами региона. Сегодня они работают не только на предприятиях Орловской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге. Многие находят будущую работу уже во время практики. В 2019 году трудоустройство выпускников составило 96%.

Павел Хамзин, старший ветеринарный врач ООО «ЭкоНиваАгро» в Воронеже (выпускник 2017 года): «Профессия ветеринарного врача никогда не потеряет своей актуальности. Ведь вся пища животного происхождения, которую употребляет человек, потенциально опасна, и, если не осуществить своевременный контроль, может начаться эпидемия».

Многие из выпускников вуза занимают руководящие должности в Орловской области: Максимовский А. А. - начальник Управления ветеринарии, Сиротин В. А. - его заместитель, Тимохин О. В. - генеральный директор ОПХ «Красная звезда» Лейзеров Л. Л. - заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Автор: Наталья Меркулова

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