2019-08-22T09:47:46+03:00
Общество

Экс-начальнице орловских МУПов Екатерине Стрелец ужесточили приговор

Финансовые махинации не остались безнаказанными
Наталья Меркулова
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Финансовые махинации Екатерины Стрелец не остались безнаказаннымиФинансовые махинации Екатерины Стрелец не остались безнаказаннымиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Экс-начальница двух орловских МУПов отправится в колонию. Финансовые махинации Екатерины Стрелец не остались безнаказанными.

Напомним, уголовное дело против чиновницы возбуждено еще в 2017 году. Тогда экс-главу Управления коммунальным хозяйством города и муниципального предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» обвинили в получении взяток общей суммой более 800 тысяч рублей. Следствием было доказано пять эпизодов.

Екатерина Стрелец, пользуясь своим должностным положением в УКХ, проводила аферы по контрактам ремонта дорог и, уже буду главой «Ритуально-обрядовых услуг», получала взятки от предпринимателей за реализацию предприятием их товара.

Пока шло судебное разбирательство, бывшая чиновница находилась под домашним арестом. 27 мая этого года суд признал Стрелец виновной в получение взяток и назначил ее наказание в виде штрафа в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили занимать руководящие должности в течение трех лет.

Однако представителей государственного обвинения не устроил мягкий приговор. Они обратились в суд с требованием назначить Стрелец наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 12 миллионов рублей.

Защитники экс-чиновницы наоборот просили суд смягчить приговор и оправдать ее по двум из пяти эпизодам.

После дополнительного рассмотрения дела в Орловском областном суде 21 августа наконец была поставлена точка. Стрелец осудили на 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 2 миллиона рублей.

- Кроме того Екатерина Стрелец лишена права занимать должности в государственных и муниципальных унитарных предприятиях сроком на 2 года 6 месяцев. Она была взята под стражу в зале суда, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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