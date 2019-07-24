В Орле полным ходом идет реконструкция Детского парка. Любимое место отдыха маленьких орловцев уже оградили металлическими щитами. Сейчас попасть сюда не представляется возможным ни через центральный вход, ни со стороны Городского парка, ни через подвесные мосты.

В парк не пройти ни с какой стороныФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Проход огородили лентамиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Как уже рассказывала «КП», за ходом ремонта следят неравнодушные жители города. В социальной сети «ВКонтакте» есть группа о благоустройстве, к которой уже присоединились более 350 горожан. Активистка Татьяна Скалдина в режиме онлайн рассказывает всем интересующимся о ходе реконструкции.

Детский парк огражден со всех сторонФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Со стороны фонтана не пройтиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Узнать о том, что же происходит за металлическими ограждениями, решила и корреспондент «КП». Сейчас в Детском парке идут подготовительные работы второго этапа благоустройства. Видно, как рабочие демонтировали асфальтовые дорожки. Все деревья пока на месте. Согласно плану, в ближайшее время подрядчику предстоит убрать алычу, сухостой и аварийные насаждения.

Рабочие размечают пешеходные дорожкиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Дорожки расширятФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Животных на берегу больше нет. Как отмечает общественный контроль, всех представителей уличной зоовыставки продали в соседние регионы из-за невозможности обеспечить им достойные условия жизни на время ремонтных работ.

Животных раздали в соседние регионыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Делают разметку рабочие и для будущих пешеходных дорожек. К слову, проходят они по старым маршрутам, но кое-где будут расширены. По прогнозам, уже на этой неделе подрядчик начнет устанавливать бордюры и укладывать плитку.

Согласно генеральному проекту реконструкции Детского парка и прилегающей к нему территории, здесь все будет по-новому. Архитекторы предусмотрели зонирование, продумали места отдыха в разную погоду, велодорожки, интерактивные детские площадки, зоны спорта, освещение, озеленение и туалеты.

По задумке парк разделят 12 площадок. В их числе пять игровых зон, три спортивные, две зоны для тихого отдыха, образовательная зона и зона для проведения культурно-массовых мероприятий. В игровой зоне для маленьких орловцев предусмотрят качели, балансиры, и даже домик на дереве. Появятся мини-скалодром, горки, сетка для лазания и лабиринт. Также в проекте есть и зона для инвалидов-колясочников.

В образовательной зоне для юных орловцев поставят ксилофоны, звуковую карусель, калейдоскоп, комплекс для лазания, доски с кубиками, большую песочницу со встроенными игровыми экскаваторами. Продумали разработчики и кинокапсулу для просмотра фильмов. Зона же тихого отдыха включит в себя удобные скамьи со спинками и навесом от дождя и солнца.

Стоит отметить, что многие элементы из тех, что есть сейчас, сохранятся. К ним относятся фонтан «Лошади», подвесной мостик через Орлик, новый сухой фонтан, и любимая всеми «пепелка», которая также находится в стадии ремонта.

Реконструкция "пепелки"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Что касается существующих площадок, пока известно, что детский городок «Орленок» останется. Конструкцию отремонтируют, добавив песчаное покрытие, зачистив старую краску и окрасив ее полупрозрачной защитной краской. Всё демонтируемое в парке оборудование будет помещено на склад. Если же оно сохранит свою пригодность, оборудование будут использовать.

Работы на летней сцене находятся уже на финальной стадии завершения. Предстоит демонтаж пилона, возведение фудкорта, здания артистической и здания электрощитовой и кладовой. Из коммуникаций останутся только центральные газо- и водопровод. Ливневая канализация будет новая. Изменится и освещение. Ремонт всего парка подрядчик планирует завершить к концу осени 2020 года.

Ограждения со стороны мостикаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Мост временно закрытФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

А пока «КП» продолжает следить за ходом реконструкции