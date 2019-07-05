Аграрное образование: выход на новый уровень

Марина Валегжанина

В последнее время на наших глазах открывается новая страница в истории российского агропромышленного комплекса. Президент Владимир Путин одним из приоритетов обозначил рост экспорта продовольствия на мировые рынки, поставлена стратегическая задача создания в агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспортно- ориентированного сектора. А потому одна из важнейших позиций, требующая внимания, кадровая составляющая аграрного кластера. В основе ее должно находиться качественное образование, соответствующее высочайшим требованиям к современному производству продукции, в том числе цифровой экономики.

С учетом требований времени

Нашему региону в этом плане повезло: у нас есть Орловский государственный аграрный университет им. Н. В Парахина - один из лидеров отечественного аграрного образования с серьезной научной базой и высокопрофессиональным кадровым потенциалом. На сегодняшний день он полностью удовлетворяет потребность региона в специалистах сельскохозяйственного профиля. Подготовка квалифицированных кадров соответствующего уровня, конкурентных на рынке труда, осуществляется не только по профильным направлениям подготовки «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Агроинженерия», но и по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики и агробизнеса, таких как «Электроэнергетика и электротехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Биотехнология». В этом году из стен вуза выйдет без малого 700 человек. Четверть из них - с красным дипломом.

- Аграрное образование сегодня - это новые технологии обучения, привлечение к реализации образовательных программ работодателей, - считает ректор Орловского ГАУ Татьяна Гуляева. - С ними у нас налажено тесное взаимодействие не только в разработке и реализации основных и дополнительных программ обучения, но и в оценке компетенций выпускников. Это дает нам возможность выпускать специалистов, востребованных на рынке труда.

Без высококвалифицированных кадров в современных условиях не обойтись

Еще один базисный момент, на котором строится образовательная система в вузе, - обязательное сочетание практики с теорией. Давно доказано: стать хорошим специалистом можно только в том случае, когда теория будет подкреплена качественным производственным опытом. Таким образом, вновь встает вопрос о сохранении в структуре образовательных учреждений учебно-опытных хозяйств. В Орловском ГАУ таковым является НОПЦ «Интеграция», созданное для обеспечения производственной, учебно-практической и научно-исследовательской деятельности в области растениеводства, механизации, электрификации и экономики производства. Сегодня он насчитывает почти 6 тыс. га земли, где отрабатываются современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, проводятся научные исследования, осуществляется практическая подготовка обучающихся. Кроме того, в рамках выполнения задач по проекту подпрограммы «Цифровое сельское хозяйство (Умное сельское хозяйство)» федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в университете сформирован и активно развивается Центр компетенций в сфере цифрового сельского хозяйства Орловской области.

Сложившаяся в университете система подготовки кадров имеет все необходимые элементы для организации непрерывного образовательного процесса, включающего все уровни профессионального образования: системы довузовской подготовки, среднего профессионального образования, высшего образования, подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования. Это позволяет удовлетворять кадровую потребность бизнес-партнеров АПК.

Очевидно, что без высококвалифицированных кадров в современных условиях не обойтись. Благодаря областным и федеральным программам, а также приходу частных инвесторов АПК динамично развивается, и у молодых специалистов есть хорошие перспективы для самореализации.

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Так, например, случилось со студенткой 1-го курса магистратуры экономического факультета Анной Анохиной, которая проходила практику в Россельхозбанке и получила предложение пополнить его ряды. Неоднократный победитель различных конкурсов и олимпиад научной направленности, в мае этого года она привезла родному вузу очередной трофей, став лучшей в своей специальности среди всех аграрных вузов России!

Выпускники Орловского ГАУ востребованы всегда

Успешное трудоустройство выпускников - это один из ключевых показателей эффективности деятельности университета и результат плодотворного сотрудничества с агрохолдингами. В университете функционирует Институт дополнительного образования, который осуществляет подготовку по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и профессиональной подготовки. Студенты могут получить дополнительные профессии - от рабочих и до второго высшего образования. А помощь молодым специалистам в поиске работы оказывает Центр содействия трудоустройству выпускников.

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- Я долго колебалась, что выбрать: экономическое или инженерное образование, и все-таки остановила свой выбор на втором, - признается магистр 1-го курса Инженерно-строительного института Орловского ГАУ Наталья Семешина. - Но, как оказалось, здесь можно получить и то, и другое сразу. Сейчас у меня два высших, я освоила две профессии своей мечты. Сразу после получения диплома меня взяли инженером по надзору за строительством в организацию, где я проходила стажировку. Несмотря на требования работодателя иметь стаж не менее 3 лет в аналогичной должности, из всех претендентов выбрали меня. Мне не составило труда разобраться в технических документах, потому что университет дал мне огромный багаж знаний.

То, что выпускники орловского аграрного университета востребованы на рынке труда, подтверждают и цифры статистики: согласно информации Министерства образования РФ, 80% этого учебного заведения трудоустроены по специальности в 34 регионах страны, что на 5% превышает региональный порог. Но более половины выпускников остаются работать в Орловской области.

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- Вот уже два года я работаю агрономом в крупнейшей компании региона «Отрадаагроинвест», - говорит выпускник Орловского ГАУ Михаил Озеров. - Мне предложили сразу после окончания университета эту вакансию. Компания серьезная, требования огромные, но я справляюсь. Годы учебы в вузе не прошли даром.

Наука не ради науки

Весь образовательный процесс в Орловском аграрном вузе идет под эгидой научно-исследовательской деятельности. Здесь занимаются не наукой ради науки, а взаимосвязывают ее с требованиями времени, в результате чего появляются конкурентоспособные фундаментальные исследования, бизнес-проекты, остро необходимые сегодня сельскому хозяйству.

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В этом году конкурс «Моя страна - моя Россия» носил именно такую направленность. Его победителем стала студентка 3-го курса экономического факультета Юлия Прошина со своим бизнес-проектом эффективного развития ягодоводства. В результате Юлия стала лучшей из 34 604 участников со всей страны! Золотую медаль президент вручил ей на Петербуржском экономическом форуме.

- Мы прекрасно понимаем, что в вопросе эффективного развития сельского хозяйства страны ключевая роль принадлежит аграрному образованию, - подытожила ректор Орловского ГАУ Татьяна Ивановна Гуляева. - Ведь от квалификации и компетенции специалистов агропромышленного комплекса во многом зависит решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности, экспорта сельскохозяйственной продукции, сохранение и возрождение российского села. Коллектив университета делает все, чтобы из стен Орловского ГАУ вышли не только высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда, но и достойные граждане своей страны!

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