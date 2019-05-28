Управляющий Директор ПАО «ОРЕЛСТРОЙ» Денис Бавыкин: «Здоровая конкуренция позволяет повышать уровень жизни»

- Денис Валерьевич, расскажите, как Вы пришли в строительство?

- Как большинство мальчишек моего времени, я мечтал стать военным летчиком: пойти по стопам отца. Учеба в Суворовском училище, затем Высшее военное авиационное училище штурманов (Морская ракетоносная авиация) помогли мне на этапе становления и взросления воспитать в себе нужные качества, которые в дальнейшем очень пригодились в жизни, помогали преодолевать трудности и препятствия. Время моего личностного становления совпало и с переходными этапами в нашей стране: путч, перестройка, смутная политическая ситуация и практически развал армии. Одной из немногих отраслей, которая продолжала стабильно работать, была строительная сфера.

- И как же вы оказались на этой стезе?

- Закончил профильный вуз и начал свою карьеру начальником участка в одном из подразделений строительной компании. За время работы там «потрогал» все процессы в строительстве, что называется, своими руками.

- Насколько мне известно, вы руководили крупными проектами и применяли свой опыт при возведении таких объектов, как аэропорт «Домодедово», спортивные сооружения мундиаля-2018. С какими сложностями приходилось сталкиваться?

- Действительно, в числе последних знаковых реализованных объектов - реконструкция Центрального стадиона к чемпионату мира-2018 в городе Екатеринбурге. В рамках реализации данного проекта удалось в короткие сроки не только сделать стадион соответствующим всем международным стандартам для проведения мирового первенства, но и сохранить исторический облик спорткомплекса, который является памятником культурного наследия. Работа непростая, но важная.

- После таких масштабных проектов каково было заходить в такой небольшой регион, как Орловская область? Как вы оцениваете местный строительный рынок? Какие у него перспективы, на ваш взгляд?

- Строительный рынок Орловщины, как и всю страну, ожидает этап перезагрузки. Всем известный закон 214-ФЗ, который претерпел изменения, привел к резкому всплеску проектной и строительной активности под конец 2018 года - компании хотели успеть по максимуму «закинуть» текущие проекты в «уходящий поезд», который этому закону не подчинялся. Несмотря на то что в 2018 году этот закон еще не действовал в новой редакции и вступит в силу только 1 июля 2019-го, заметно значительное сокращение проектов жилой недвижимости.

Вероятно, что с момента его действия цены на недвижимость начнут расти: застройщика больше не будут кредитовать дольщики (де-факто дающие застройщику беспроцентный кредит своими взносами). Теперь эта миссия перейдет к банковским организациям, что автоматически заложит процент и стоимость страховки в цены на недвижимость.

- И каков, учитывая изменения законодательной базы, вектор движения и развития в строительном секторе?

- Ближайшие пять лет станут серьезным испытанием для строительной отрасли России. Переход на новые условия работы и их практическое применение можно считать экзаменом и для нашей компании. Какими бы совершенными ни были системы работы и технологии, ключевым фактором в развитии строительной отрасли будет доступность строящегося жилого фонда для массового покупателя с точки зрения стоимости готовой квартиры.

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Ни одна реформа не даст положительного эффекта, если потребитель не сможет купить строящееся жилье. Реалии таковы, что уже на этапе проектирования жилого комплекса нам важно понимать, какой продукт будет востребован к моменту завершения строительства. В планах нашей компании внедрить стандарты по созданию дворовой территории, где будет интересно проводить время детям, активным подросткам и взрослым, дизайнерская отделка мест общего пользования, современные бесшумные лифты, системы видеонаблюдения, сквозные подъезды с входами на уровне земли, помещения для хранения колясок и велосипедов, мойка лап домашних животных - все это делает жизнь комфортнее. Для того чтобы жилье продавалось хотя бы так же, как пять лет назад, нужно создавать совсем другой продукт.

- Каким должно быть современное жилье, чтобы оно пользовалось спросом?

- Нет единой фишки, реализовав которую можно повысить продажи. Нужно постоянно задавать себе вопрос: «Что мы строим? Для кого? Что нужно потребителю?» Жилищные проекты постоянно совершенствуются. Сегодняшний продукт через 5 лет будет невостребованным.

Если мы говорим о секрете успеха на рынке жилья, то это следование современным тенденциям. Мы изучаем текущие тренды и внедряем лучшие практики. Чтобы жилье пользовалось спросом, недостаточно уделять внимание актуальным решениям и технологиям, необходимо максимально вписывать проект в соотношении «цена-качество».

- В апреле вы возглавили новый объединенный строительный блок «Орелстроя». Какова цель подобного рода оптимизации и на что делаются ставки?

- Оптимизация организационной структуры проводится с целью устранения противоречий и дублирования функций во внутрикорпоративных взаимодействиях. Данный процесс в нашей компании позволит повысить прозрачность и эффективность рабочих процессов. Упрощение организационной структуры приведет к повышению ее управляемости, закрепив за каждым из руководителей компании зону ответственности.

- Какие проекты ведете в данный момент, какой из них можно назвать вашим любимцем?

- На сегодняшний день наша компания ведет несколько комплексных застроек в городе Орле, это проекты: микрорайоны «Московский парк», «Зареченский» и «Болховский», жилые комплексы «Подсолнухи» и «Университетский», два детских сада (сдача в текущем году) и ряд других проектов. Мне бы не хотелось выделять какой-то один, потому, что я все-таки рассчитываю, что наш лучший проект еще впереди.

Занимаясь строительством жилья, мне больше всего нравится и имеет для меня огромное значение тот факт, что мы помогаем менять городское пространство, делаем его более совершенным для людей. То, каким жилье было 10 лет назад, и то, каким сегодня стало, это два совершенно разных продукта. К современному комфортному жилью потребитель относится как к должному, и я это поддерживаю. Мы не делаем вау-спецэффекты, но мы выступаем за здоровую правильную конкуренцию, которая позволяет поднимать уровень жизни в городе.

- Чего ждать строительному рынку Орловщины от оптимизации и лично управляющего директора ПАО «Орелстрой»?

- Изменения неизбежны, дальше оттягивать их не получится. Придется оптимизировать структуру предприятия. Постоянно обучаться новым методам работы, отсекать неэффективные элементы: устаревшее программное обеспечение, излишние административные структуры, отстающие кадры - всем придется учиться качественно, быстро и недорого работать. Это вопрос выживания на переформатированном рынке. Самое главное - не воспринимать грядущие изменения, как негативные. Эти изменения носят в большей мере позитивный характер, так как на конкурентном рынке всегда лучше всего шло развитие новых технологий, от которых во многом зависит строительство качественного и комфортного жилья.

Беседовала

Ольга СУПОНЕВА.

Управляющий Директор ПАО «ОРЕЛСТРОЙ» Денис Бавыкин:

«Здоровая конкуренция позволяет повышать уровень жизни»