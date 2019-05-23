Зефкейки атакуют кондитерский рынок России

Для журналистов была организована обширная экскурсия по нескольким производственным линиям. Гости смогли убедиться в качестве, которое соблюдается изготовителям на всех этапах создания сладостей.

Немного о новинке. Нежный воздушный зефир, джем из натуральных фруктов и ягод, тающее печенье – весь этот инновационный гармоничный ансамбль дополняет шоколад, обрамляющий слагаемые любимого вкуса. Уникальный продукт от Торговой Марки «Русника» сочетает в себе полюбившиеся покупателям составляющие, в знакомой с детства форме.

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Несмотря на то, что новинка поступила в массовое производство и продажу недавно, её высокое качество и вкус оценили не только в ЦФО, но и за пределами нашей страны. Делегации из Въетнама и Узбекистана, посетив ООО «Кондитерская Фабрика», отметили, что Зефкейки имеют все шансы на то, чтобы войти в список любимых продуктов граждан. Кроме того, предприятие ведёт переговоры с рядом крупных сетей других стран ближнего зарубежья.

Уверенные шаги по пути развития кондитеров говорят о том, что в скором времени ООО «Кондитерская фабрика» расширит ассортимент орловской продукции, представленной не только на российском, но и на региональном рынке.