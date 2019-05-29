2019-05-29T16:02:00+03:00
Общество

В Орле «Роспечать» попросили убрать киоски с городской земли

В скором времени в облцентре может стать на два десятка павильонов с прессой меньше
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле администрация города попросила убрать киоски «Роспечати». В скором времени в облцентре может стать на два десятка мест, где можно купить свежую прессу, меньше.

В конце прошлого года «Комсомолка» рассказывала о недопонимании между городскими властями и руководством организации. Тогда «Орелроспечать» направила чиновникам письмо с просьбой совместно найти выход из сложившейся ситуации и не сносить киоски.

Как сегодня обстоит ситуация, говорили на сегодняшнем рабочем совещании в мэрии.

В общей сложности в Орле работает 54 киоска организации, 29 из них функционируют на основе договора на аренду от 2010-го года. На другие 25 киосков такие договоры истекли и горадминистрация подала иск в арбитраж с требованием, чтобы павильоны с городской земли убрали. В суде было достигнуто мировое соглашение: «Роспечать» должна была принять участие в торгах на право арендовать участки.

- 19 мая администрация Орла объявила аукционы на аренду шести участков. Три аукциона не состоялись — на один никто не заявился, еще два аннулированы по техническим причинам. Роспечать заявилась на остальные три аукциона, в итоге выиграла только одну площадку, сообщил Олег Минкин. Таким образом, до 9 июня фирма обязана убрать киоски с трех земельных участков. Аукционы по оставшемуся 21 лоту будут объявлены в ближайшие дни, - рассказал Олег Минкин, первый заместитель главы горадминистрации.

Сейчас плата с «Роспечати» взимается за фактическое использование земли. «КП» следит за ситуацией.

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Знакомые всем киоски с прессой в бело-синих цветах давно стали неотъемлемым атрибутом облика города и повседневной жизни в нем тысяч орловцев. Свежая пресса - от общественно-политических изданий до развлекательных, местного и федерального уровней – ждет своих читателей на прилавках этих павильонов. Однако сегодня киоски «Роспечати» оказались под угрозой исчезновения (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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