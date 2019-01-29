Киоски с прессой могут пропасть с орловских улиц

Знакомые всем киоски с прессой в бело-синих цветах давно стали неотъемлемым атрибутом облика города и повседневной жизни в нем тысяч орловцев. Свежая пресса - от общественно-политических изданий до развлекательных, местного и федерального уровней – ждет своих читателей на прилавках этих павильонов. Однако сегодня киоски «Роспечати» оказались под угрозой исчезновения.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

«Союзпечать», а затем и «Роспечать» для многих поколений стала эдаким символом стабильности. Горожане, а в особенности представители старшего поколения предпочитающие альтернативным источникам информации традиционные бумажные, привыкли приобретать свои любимые издания в киосках организации. Однако несколько лет назад возникла угроза их исчезновения с улиц областного центра.

В 2015-м году, согласно изменениям в законодательстве, «Орелроспечать» потеряла право преимущества на заключение договоров аренды земли, на которой располагаются киоски с прессой. С тех пор организация участвует в аукционах на общих условиях, и с экономической точки зрения выигрывать их все сложнее и бессмысленнее.

И вот сегодня из 56 киосков, расположенных в разных районах города, чиновники и прокуратура требуют снести 46. Математика не хитрая: оставшиеся 10 киосков не будут приносить дохода, а следовательно и не будут рентабельны. Компания обанкротится и закроется.

МИНУС СТО РАБОЧИХ МЕСТ

В киосках «Роспечати» в настоящее время трудится полторы сотни человек. Рабочий процесс выстроен посменный, в основном продавцы в павильонах – люди пожилые. Труд для них посильный, да и опять же дополнительный доход плюсом к небольшим пенсиям.

- Не знаю, как быть, если киоски закроют, - поделилась продавец «Роспечати» Татьяна П. – Работаю здесь уже несколько лет, у нас много постоянных покупателей. Последнее время люди спрашивают, правда ли нас закроют. А мне не верится. Газеты и журналы покупают, спрос есть. Почему закроют? И что дальше делать? И кто меня, пенсионерку, на работу возьмет?

Вопросы, на которые нет ответов.

Орловцы останутся без любимых газет?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ОРЛОВЦЫ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПРЕССЫ?

Да, постепенно тиражи бумажных изданий сокращаются. Однако о смерти классической печати эксперты еще не говорят, ведь огромное количество людей старшей возрастной категории узнают о новостях и событиях из жизни региона и страны в целом исключительно из газет.

- Жители города покупают орловские и общероссийский газеты, специализированные издания – про сад и огород, здоровье, развлекательного плана, покупатели моложе приобретают журналы, глянец, - поделилась наблюдениями Татьяна П.

Отметим, что павильоны «Роспечати» расположены в удобных местах, в которых пролегают транспортные и пешеходные артерии города. Где орловцы смогут купить прессу в случае сноса киосков? В почтовых отделениях. В которые людям золотого возраста придется специально добираться за любимой газетой?

Между тем, существуют рекомендации Министерства связи и массовых коммуникаций о количестве точек продажи прессы для населенных пунктов, а также о мерах их поддержки. Приводим выдержку из приказа от 31 июля 2013 года № 197: «Учитывая, что распространение периодических печатных изданий и иной печатной продукции является одной из форм реализации конституционного права граждан на получение информации, инструментом формирования единого информационного пространства, количество объектов розничной торговли периодическими печатными изданиями и печатной продукцией рекомендуется рассчитывать отдельно для каждого города (насёленного пункта) из расчёта: не менее одного киоска прессы на 1500 человек в городе; не менее одного киоска прессы на 2500 человек в районах области; не менее одного киоска прессы на 4000 человек в населённых пунктах с населением менее 50 000 человек».

Вот и считайте.

В настоящее время "Орелроспечать" направила чиновникам письмо с просьбой совместно найти выход из сложившейся ситуации и не сносить киоски. В том случае, если аукцион на право аренды все же выиграет другая организация, компания, по словам ее руководства, освободит землю.

"КП" следит за развитием ситуации.